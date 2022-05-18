На днях в Варшаве прошли четырехсторонние переговоры, в которых приняли участие министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик, министр аграрной политики Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства США Том Вилсэк и комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Как сообщается, в их ходе «обсуждались вопросы улучшения транспортировки и торговли зерном и другими сельскохозяйственными культурами с Украины в условиях продолжающейся войны». По итогам переговоров Ковальчик и Сольский подписали совместное заявление, в котором зафиксированы меры по упрощению вывоза украинского зерна в Польшу. В принципе, Варшава и Киев могли бы решить данную проблему в формате «один на один». Так зачем им потребовались на переговорах представители США и Евросоюза?

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Что касается американской стороны, то ее позицию в интервью польскому порталу farmer. pl изложил Вилсэк. По его словам, среди прочего «наша задача состоит в том, чтобы поставлять продовольствие в страны, которые в обычных условиях извлекали пользу от экспорта украинских зерновых. Однако в настоящее время после неспровоцированной агрессии против Украины они не в состоянии обеспечить все свои потребности. Поэтому мы должны поддержать их, что мы и делаем. В настоящее время министерство сельского хозяйства США поставляет зерно и оказывает поддержку странам Северной Африки и Ближнего Востока». Помимо того, сказал Вилсэк, «мы могли бы предупредить мир, что Россия захватила зерно (украинское — С. С.) и что другим странам следует быть очень осторожными, если Россия попытается продать зерно» или «попытается передать зерно различным странам», чтобы показать, что Москва тоже «обеспокоена продовольственной безопасностью».

Заявление министра сельского хозяйства США говорит о том, что Вашингтон сам намерен за счет украинского зерна поддержать свою внешнюю политику. Не случайно в этом контексте упоминание стран Северной Африки и Ближнего Востока. Как пишет аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джон Альтерман, от «американских инвестиций в международный порядок не осталось и следа, США потратили триллионы и пожертвовали сто тысяч жизней, но международная поддержка (антироссийских — С. С.) санкций практически отсутствует за пределами Европы и Северо-Восточной Азии», и «нигде это так не очевидно, как на Ближнем Востоке». По мнению Альтермана, «на фоне российского вторжения на Украину американские партнеры на Ближнем Востоке не видят особой привлекательности в укреплении основанного на правилах порядка, чем США оправдывали свои действия в регионе». Ближневосточные страны «уклоняются» от того, чтобы в конкуренции сверхдержав занять сторону одной из них, заявляя о важности отношений с Россией для обеспечения этими государствами своих национальных интересов в области экономики и безопасности, и потому не хотят полностью следовать внешнеполитическому курсу США.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

В фарватере Вашингтона идет и Евросоюз, прежде всего Германия, которая, по замечанию главы МИД России Сергея Лаврова, «после прихода к власти нынешнего правительства утратила последние признаки самостоятельности». Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, Берлин в настоящее время активно работает над созданием «зернового моста» для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины. «Будучи представителем железнодорожного транспорта, я настроен на то, чтобы 20 млн тонн зерна могли быть отгружены, чтобы предотвратить глобальную продовольственную катастрофу, голод», — заявляет по этому поводу парламентский государственный секретарь министерства транспорта Германии Михаэль Теурер. А какие цели преследует Польша? Помимо того, что она старается оказаться полезной Соединенным Штатам, в действиях Варшавы просматриваются признаки и «своей игры». То, что раньше казалось немыслимым, реализация проекта Речи Посполитой 2.0, теперь начинает захватывать умы. Так, политолог Марек Мигальский на страницах газеты Rzeczpospolita возвращается к идее, высказанной им в начале спецоперации России на Украине, об объединении Польши и Украины в «единый организм».

Делая оговорку, что сегодня это «не понравится интеллектуальной и политической элите обоих обществ, и, прежде всего, ее не оценят простые люди», он предлагает все же задуматься над тем, что «это гораздо рациональнее, порядочнее и эффективнее в обеспечении безопасности и процветания, чем концепция жизни «среди своих». Претендовать Польша могла бы на Западную Украину. Но этот регион, за исключением Тернопольской области, не входит в число главных производителей украинского зерна. Поэтому срочный вывоз его интересен Варшаве в том числе и потому, что это позволит часть зерна сосредоточить в своих руках для решения проблемы продовольственной безопасности потенциальных партнеров по Речи Посполитой 2.0. А угроза возможного голода способна сделать западноукраинские элиты и общество более податливыми к идее заключения унии. Другое дело, что в конечном итоге это приведет к уничтожению украинской государственности как таковой. Но для Польши такое не впервой.