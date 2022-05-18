Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Сети: «Гастролирует клоун»
«Бывший» комик и шоумен, а ныне президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире выступил с очередной пламенной речью на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля во Франции.
Речь он произнёс с большого экрана, рассчитывая на аплодисменты присутствующих.
Это уже не первое выступление Зеленского на культурных мероприятиях. Но пользователи соцсетей обсуждают их с жаром каждый раз.
«Гастролирует всё клоун», — прокомментировала Эля, подписчица новостной группы в телеграм-канале.
«Ну здесь он по профессии, а президентство — это так, хобби», — иронизирует Павел.
Пётр А. назвал Зеленского «говоруном».
«Работа такая, позировать», — уточняет Светлана Ш.
«У него совсем нет других дел?» — задаётся вопросом пользователь с ником No Name.
«Не часто клоунов на кинофестивалях показывают…» — отметил Алексей А.
«Актёр планетарного масштаба…» — шутит пользователь с ником 001.
«Надоел уже этот пиарщик», — пишет Олег.
«Зеленского уже на все праздники таскают, как цирковую обезьянку», — заметила Юля.
Билли Б. считает, что у Зеленского «зашкаливает чувство собственной важности».
«Где ещё выступать актёру…» — рассуждает Андрей.
«Интересно, что с ним дальше будет», — интересуется Bonita.
«Ну одно точно можно сказать: как актёр он состоялся. Оббегал всё, что только можно», — комментирует Анастасия.
«Если бы не истекло время подачи, все Нобелевские премии в этом году собрал бы…» — смеётся 001.
Елена предлагает Зеленскому начать выступать в электричках.
«Мечта клоуна сбылась… И ему всё равно на его народ… А аплодируют ему все те, кто ненавидит Россию и хочет, чтобы её не было… Мир реально сошёл с ума», — подытожил обсуждение пользователь с ником «!!!!!!».