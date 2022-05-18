«Бывший» комик и шоумен, а ныне президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире выступил с очередной пламенной речью на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля во Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут

Речь он произнёс с большого экрана, рассчитывая на аплодисменты присутствующих.

Это уже не первое выступление Зеленского на культурных мероприятиях. Но пользователи соцсетей обсуждают их с жаром каждый раз.

«Гастролирует всё клоун», — прокомментировала Эля, подписчица новостной группы в телеграм-канале.

«Ну здесь он по профессии, а президентство — это так, хобби», — иронизирует Павел.

Пётр А. назвал Зеленского «говоруном».

«Работа такая, позировать», — уточняет Светлана Ш.

«У него совсем нет других дел?» — задаётся вопросом пользователь с ником No Name.

«Не часто клоунов на кинофестивалях показывают…» — отметил Алексей А.

«Актёр планетарного масштаба…» — шутит пользователь с ником 001.

«Надоел уже этот пиарщик», — пишет Олег.

(сс) Администрация президента Украины Выступление Зеленского на Каннском кинофестивале

«Зеленского уже на все праздники таскают, как цирковую обезьянку», — заметила Юля.

Билли Б. считает, что у Зеленского «зашкаливает чувство собственной важности».

«Где ещё выступать актёру…» — рассуждает Андрей.

«Интересно, что с ним дальше будет», — интересуется Bonita.

«Ну одно точно можно сказать: как актёр он состоялся. Оббегал всё, что только можно», — комментирует Анастасия.

«Если бы не истекло время подачи, все Нобелевские премии в этом году собрал бы…» — смеётся 001.

Елена предлагает Зеленскому начать выступать в электричках.

«Мечта клоуна сбылась… И ему всё равно на его народ… А аплодируют ему все те, кто ненавидит Россию и хочет, чтобы её не было… Мир реально сошёл с ума», — подытожил обсуждение пользователь с ником «!!!!!!».