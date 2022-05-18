Международная коалиция по запрещению биологического оружия на днях обратилась к главам государств — участников саммита ОДКБ «проявить политическую волю и осуществить ликвидацию биолабораторий США на территории Казахстана и Армении, входящих в оборонительный союз». В обращении говорилось об огромной опасности всему живому от деятельности подобных биолабораторий, так как «они являются настоящими военными базами США». Напоминалось, что в рамках спецоперации на Украине были вскрыты «многочисленные факты разработки Пентагоном биологического оружия в более чем 30 лабораториях». Тем временем Минобороны России продолжает раскрывать данные об этих биолабораториях, называются различные интересанты: от тех, кто финансировал и отдавал распоряжения, до тех, кто их выполнял и кто получал биоматериалы и результаты исследований. Среди последних оказались не только вооруженные силы США, но и девять представителей так называемой биг фармы. ИА REGNUM проанализировало данные по последним и обнаружило у большинства «дочерние» активы в России, которые поставляют и поставляли медпродукцию в соответствующие учреждения, в том числе по госконтрактам. А одна из фирм и вовсе ранее получила разрешение на клинические исследования в РФ. О пяти фигурантах, включая аффилированного с американским военным ведомством, — в материале.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

В рамках майского брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, говоря об обнаруженных на Украине биолабораториях, отметил, что термин «биологическое оружие» включает в себя биологические рецептуры, которые содержат патогенные микроорганизмы и токсины, а также средства доставки и применения указанных рецептур. В ходе специальной военной операции на территории Украины были обнаружены факты работы с возбудителями болезней (холера, туляремия, чума, хантавирусы), которые являются потенциальными агентами биологического оружия. О том, что работа в этом направлении велась, говорит и то, что украинской стороной к производителю беспилотников был направлен запрос о возможности оснащения их навесным аэрозольным оборудованием. Подобные аппараты с оборудованием (пустым) в марте 2022 года обнаружили в Херсонской области, в апреле — в Каховке.

«Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества», — добавил представитель Минобороны России.

Кириллов уточнял, что «Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов». В схему оказались вовлечены девять крупных фармацевтических компаний: Pfizer, Moderna, Merck, аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine, AbbVie и Parexel.

Знакомые названия, не правда ли?

Среди вышеназванных фирм оказались производители вакцин, в том числе от COVID-19. Ещё в 2021 году в комментариях РИА Новости декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев отметил, что конкуренция вакцин на Западе стала напоминать гонку вооружений: «То есть вакцины стали фактором большой политики».

Рассмотрим подробнее этот список девяти в свете их активов в России.

Фигуранты списка Минобороны и их «дочки» в России: Pfizer

Первым этот список возглавит Pfizer — один из производителей вакцины от COVID-19, оптом закупленной странами ЕС с подачи Еврокомиссии, возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен, чей муж связан с фарминдустрией.

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В ноябре 2021 года ИА REGNUM в материале «Россию ждёт новое испытание — Pfizer. Тестировать лекарства будут на нас» сообщало, что Pfizer, чей топ-менеджер ославился тем, что сам не стал прививаться собственной вакциной от коронавируса, разрешили тестировать на гражданах России экспериментальное лекарство от COVID-19. На тот момент в России у американской фармкомпании было как минимум три клинических исследования.

Тогда же мы подробно раскрыли связи компании в России. Напомним о них.

(сс) Coolcaesar Штаб-квартира компании Pfizer в Нью-Йорке

Как следует с сайта Pfizer, в России она работает с 1992 года, и работает в 50 городах, зарегистрировав более 100 медицинских препаратов. Актив на сегодня представлен в нашей стране отдельным юрлицом — ООО «Пфайзер Инновации», которое зарегистрировано в 2015 году.

По итогам 2021 года российская «дочка» американской корпорации получила выручку — 35 661 193 000 рублей против 24 737 075 000 рублей годом ранее. Чистая прибыль 2021 года составила 1 757 119 000 рублей против 73,889 млн рублей за год до этого.

По данным базы «Госрасходы», разработанной Счетной палатой России, компания «Пфайзер Инновации» в разные годы выступала поставщиком 161 госконтракта на общую сумму более 160 млн рублей. Поставки продукции шли во многие регионы России — в государственные фармкомпании, медицинские учреждения. Последний контракт, судя по базе, был подписан в апреле 2020 года с агентством по закупкам департамента здравоохранения города Москвы — на закупку препарата «Каберголин» (используется в том числе при лечении болезни Паркинсона на ранней стадии). Закупали у «дочки» Pfizer и вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, которые используются в нацкалендаре.

Администрация президента России Владимир Потанин

Также в России с 2007 года работает фармацевтическое ООО «Виатрис», которым владеют два нидерландских офшора («Апджон Еуроп Холдингс Б. В.» и «Апджон Глобал Холдингс Б. В.»). Ранее владельцем было «Пфайзер Истерн Инвестментс Б. В.» (Pfizer Еastern Investments B. V.) (Нидерланды).

Осенью 2020 года Pfizer объявила о завершении сделки по выделению своего бизнеса Upjohn (Апджон) и объединению его с Mylan N. V. в компанию Viatris Inc. Акционеры Pfizer получили в свежеиспеченной компании некоторую долю акций. ООО «Виатрис» руководит Сергей Скударнов, который также является руководителем торгующего медпрепаратами ООО «Майлан Фарма». Последним владеют шведские компании «АЙПЕКС АБ» (IPEX AB) и «МЕДА АКЦИЕБУЛАГ» (MEDA AKTIEBOLAG), связанные с другими фармкомпаниями мира.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцина Pfizer

Владельцами ООО «Пфайзер Инновации» являются «Пфайзер ПФЕ Истерн инвестментс Б. В.» (Нидерланды) и «Пфайзер Люксембург С. А. Р. Л.» (Люксембург). Руководит активом иностранный гражданин — Эрик Жан Франсуа Патруйярд, который ранее был президентом и гендиректором другой американской фармкомпании — Eli Lilly & Co. Он также был вице-президентом правления Ассоциации Farmaindustria (PhRMA) в Испании.

Обратите внимание — «Пфайзер» в России возглавляет бывший директор другой компании из списка Минобороны России — Eli Lilly & Co. Перейдём теперь к нему.

Прочие фигуранты списка Минобороны и их «дочки» в России

По данным базы «Контур. Фокус», Патруйярд также был ранее директором российского актива Eli Lilly & Co (штаб-квартира находится в городе Индианаполис, штат Индиана, США) — ООО «Лилли Фарма», которое работает в России с 1998 года.

ООО «Лилли Фарма» принадлежит офшорной фирмы «Эли Лилли Нидерланд Б. В.» (90% доли) и швейцарской компании «Эли Лилли С. А». И хотя в госконтрактах ООО не замечено, но в России за 2021 год выручило 13 967 025 000 рублей (против 9,6 млрд рублей годом ранее) при чистой прибыли 525,639 млн рублей (в 2020 году фиксировался убыток на уровне 163 млн рублей).

Компанию «Лилли Фарма» ИА REGNUM упоминало в материале «Миллиарды из госрезерва — кто ещё богатеет на лекарствах от COVID-19?». Эта компания во время пандемии ковида получила разрешение на оборот лекарств «Этесевимаб» и «Бамланивимаб».

Тогда же разрешение на оборот препарата, используемого при лечении ковида, — «Ремдесивира» (Веклури) получило ООО «Гилеад Сайенсиз Раша».

(сс) Momoneymoproblemz Штаб-квартира Eli Lilly and Company в Индианаполисе

И снова мы видим «дочку» фигуранта списка Минобороны России по биолабораториям на Украине — американской компании Gilead. Это подтверждает и сайт компании, на котором указано данное юрлицо.

На сайте уточняется, что «Гилеад Сайенсиз — научно-исследовательская биофармацевтическая компания, которая более трех десятилетий разрабатывает и внедряет в клиническую практику инновационные лекарственные препараты». Штаб-квартира — Фостер-Сити, Калифорния (США). Помимо этого, уточняется, что российская «дочка» в 2020 году оказала финансовую поддержку Всероссийскому союзу общественных объединений пациентов. На сайте союза с таким названием указано, что он — член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре и такого же совета при Минздраве России.

Госконтрактов за активом не числится, но, судя по публикациям в СМИ, в 2016 году фирма активно предлагала Минпромторгу России свой препарат против гепатита С — «Совальди».

За 2021 год актив американской корпорации указал выручку в размере 887,143 млн рублей (годом ранее — 676 млн рублей) и чистую прибыль — 29,5 млн рублей.

Нелишним будет напомнить, что Gilead назвали компанией, аффилированной с американским военным ведомством.

Ещё один фигурант «дела о биолабораториях на Украине» — это американская биофармакологическая компания, основанная в 2013 году выделением из Abbott Laboratories, — AbbVie (имеет собственный исследовательский центр геномики). На сайте последней уточняется, что это биофармацевтическая компания, сфокусированная на исследованиях и разработках, которая объединяет 30 000 специалистов по всему миру, в том числе и в России. AbbVie также поставляла в Россию ботокс и филлеры.

abbvie.ru Исследовательские центры AbbVie

abbvie.ru Производственные площадки AbbVie

ООО «Эббви» работает в России с 2012 года. Директором является иностранный гражданин — Энтони Вонг, который ранее возглавлял подразделение патентованных препаратов компании Abbott в России, а также был на позиции генерального менеджера подразделений трех американских фармацевтических корпораций.

Владельцы российского актива — «Эббви Интернешнл Холдингс Анлимитед Кампани» (Ирландия) и «Эббви Энтерпрайзес Б. В» (Нидерланды). По итогам 2021 года выручка общества составила 10 107 069 000 рублей (в 2020 году — 11 038 418 000 рублей), чистая прибыль — 339 млн рублей (172 млн рублей).

(сс) J. Jessee Abbott Laboratories

Замыкает наш список представителей биг фармы, упомянутых по делу биолабораторий, не менее интересная компания — американский поставщик биофармацевтических услуг Parexel, который проводит клинические исследования от имени своих фармацевтических клиентов.

В России с 2005 года работает ООО «Парексель Интернешнл (РУС)», имеющее филиал в Санкт-Петербурге. Госконтрактов за компанией, принадлежащей PAREXEL INTERNATIONAL HOLDING B. V. (Нидерланды), не числится. Между тем за 2021 год в России она заработала 1,4 млрд рублей при чистой прибыли 67 млн рублей. Также ООО участвовало в создании Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (Москва).

В 2017 году издание vademec сообщало, что инвестиционный фонд Pamplona Capital, который основал экс-гендиректор и член совета директоров «Альфа-Банка» Александр Кнастер, купил крупную контрактную исследовательскую организацию Parexel. Является ли он владельцем актива до сих пор, неизвестно.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Хантер Байден

Примечательна Parexel и тем, что несколько лет назад её интересы лоббировала компания OLDAKER, BELAIR & WITTIE LLP, в создании которой участвовал Хантер Байден — сын президента США Джо Байдена. Байден-младший трижды встречается в деле о биолабораториях, в том числе в связке с компанией Metabiota, которая в свою очередь позиционировалась как «стартап, который предсказывает возникновение эпидемий». Metabiota также называли подрядчиком Пентагона, который специализируется «на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия» (цитата газеты «Коммерсант»). Данные о связи Metabiota с Байденом опубликовало ранее иностранное издание Daily Mail.