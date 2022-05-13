Когда речь идет о внешней политике, администрации Белого дома следует сосредоточиться на защите интересов, свободы и безопасности Америки. К сожалению, президент США Джо Байден не выполнил ни один из «стандартов американского лидерства», заявил колумнист Fox News Джеймс Джей Карафано, осуждая попытку президента отправить Киеву военную помощь на $40 млрд.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Идея президента о выделении дополнительных денег Украине не соответствует этим критериям, пишет Карафоно и также осуждает Конгресс, который с готовностью пошел на эту уловку.

Любой здравомыслящий американец согласится с тем, что федеральное правительство с моральной и конституционной точек зрения обязано ставить интересы граждан на первое место как во внутренней, так и во внешней политике.

Законопроект о выделении Киеву $40 млрд является слишком большим, слишком раздутым и не имеет под собой никакой стратегии, объясняет колумнист. Продвигая данный проект, Байден и его администрация вынуждают американцев выбирать между интересами внешней политики и благополучием внутри страны.

Американские интернет-пользователи обсудили позицию Карафано под соответствующей публикацией Fox News.

«Президент Америки ставит Америку на последнее место. Это возмутительно. Инфляция продолжает расти, и работающие американцы расплачиваются за это падением реальных доходов. Белый дом не может обвинить в этом Владимира Путина, хотя и пытается. За последние несколько месяцев цены выросли примерно на 11%. Другими словами, инфляция ускоряется. В июне и июле инфляция может стать еще выше. Вот в чем проблема — ФРС медленно реагировала, а у Байдена нет буквально никакого плана, кроме как тратить больше денег. Боже, помоги нам — мы сами по себе, к сожалению», — пишет MajorDiscrepancy.

«Правительство США находится в состоянии войны с американским народом. Бешеная инфляция, открытые границы, рекордная наркомания, семьи выбирают между едой и бензином, полностью мертвое производство и т.д. А правительство решило дать 40 миллиардов долларов компаниям Lockheed, Raytheon, Boeing…» — говорит c++ об оборонных подрядчиках США.

«Когда демократы продвигали законопроект, имеющий исключительно целевое назначение и разумную цену, основанную на реальных обоснованных цифрах? В частности, этот вопрос относится к Пелоси, Шумеру и администрации Байдена. Американцы должны требовать честности и легитимности от наших избранных должностных лиц», — подчеркивает billover50.

«Интересно, скажут ли нам когда-нибудь, какие оборонные подрядчики получают миллиарды, и соотнесут ли это с тем, сколько эти подрядчики сделали крупных пожертвований на политические кампании?» — задает риторических вопрос croaker99.

«За последние два года мы потеряли представление о том, насколько велика сумма в 40 миллиардов долларов. Это примерно годовая стоимость войны в Афганистане, но для Украины эта сумма рассчитана всего на пять месяцев. Любого сенатора, который проголосует за одобрение такого расточительства, необходимо изгнать», — считает travonspleen196.

«Это по 100 долларов на каждого американца. Кроме обогащения Хантера Байдена, какое значение имеет Украина для среднего гражданина США?» — недоумевает omeomi.

«Поскольку войны в Афганистане не стало, корпорации военного комплекса США позаботились о том, чтобы началась еще одна война, чтобы они могли продолжить получать откаты», — объясняет JayBay.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход США из Афганистана

«США обеспокоены тем, что коррупция на Украине, в которой они участвовали, будет разоблачена, так что $40 млрд — это деньги за молчание. Не думайте ни на секунду, что к этому пакету не прикреплены ниточки, чтобы обезопасить Байденов от разоблачения их участия в коррупции в Украине», — комментирует turtletim009.

Напомним, что американский сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки в одиночку заблокировал как минимум на неделю двухпартийный законопроект о выделении Украине дополнительных $40 млрд, требуя предоставить отчетность о расходах.