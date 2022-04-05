Полиция США обнаружила подземный туннель, проходящий под американо-мексиканской границей, который, скорее всего, использовался для транспортировки наркотиков.

Василий Худяков. Стычка с контрабандистами

Полностью функционирующий туннель длиной более 500 метров берет свое начало в городе Тихуане на северо-западе Мексики и пролегает до промышленного склада в Сан-Диего, штат Калифорния. Полиция рассказала, что туннель имеет «сложную» конструкцию, которая, вероятно, использовалась для контрабанды самых опасных наркотиков в США.

Известно, что только за одни выходные наркоторговцы попытались провезти через туннель крупную партию наркотиков на сумму $25 млн.

Напомним, что с 2006 года в США было обнаружено по меньшей мере 15 подобных туннелей, проходящих под границей. Согласно федеральному закону, туннели для контрабанды наркотиков заливаются бетоном с американской стороны после их обнаружения.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Большинство демократов в администрации Байдена довольно невежественны. Поскольку они ничего не сделали для решения миграционного кризиса, они заслуживают импичмента. Некоторые даже заслуживают тюрьмы за свои действия при Байдене», — указывает hunterantiques.

«На каждый найденный туннель приходится десять других, которые уже работают или строятся. Смешно, что у нас есть столько прогрессивных технологий, а они не могут найти эти туннели», — осуждает SFC19K40.

«Я вас умоляю, наша граница открыта, зачем им рыть туннель?????» — недоумевает nalu.

U. S. Army Граница США и Мексики

«Они не сказали, как долго работает туннель, поскольку большинство агентов еще не родились, когда он был построен, судя по ржавчине на металлических опорах, ему уже более 20 лет», — отмечает pasttimetofixit.

«Это открытие, вероятно, спасло много жизней. Но заставляет задуматься, сколько туннелей еще не обнаружено и что еще можно сделать, чтобы остановить поток наркотиков, хлынувший в нашу страну и убивающий десятки тысяч людей каждый год», — размышляет FJBryan.

«Готов поспорить, что через этот туннель, построенный, вероятно, за счет калифорнийских налогоплательщиков, проходит гораздо больше, чем наркотики», — подозревает m1brando.

«У нас 110 000 мертвых американцев от фентанила за первый год пребывания Байдена у власти. И он ничего не делает, чтобы остановить это. Китай использует оружие массового поражения против американского народа, провозя наркотики через Мексику. Наши проблемы будут расти экспоненциально, не ограничиваясь только смертностью от фентанила», — предупреждает vladimirtrump.

«Я думаю, что Байден больше озабочен президентским наследием и тем, какое мороженое ему выбрать, чем помощью стране», — отвечает ShawtyMonquavious.

«Если это то, что мы нашли, просто подумайте о том, что мы еще НЕ нашли…» — комментирует commiesarrcuntsss.

«Поощрение беззакония этой администрацией сделала США уязвимыми, как на местном, так и на глобальном уровне! За свои 58 лет я никогда в жизни так не боялся за безопасность американцев! Байден НЕ исполняет законы, а республиканцы не привлекают его к ответственности! Печальное положение дел для американского народа!!!» — восклицает Unite4soul.

Напомним, что ранее в мае агенты пограничного патруля США задержали нескольких преступников, пересекающих американо-мексиканскую границу, на фоне миграционного кризиса, который перегрузил работой пограничную охрану.

Пограничники арестовали 15 нелегальных иммигрантов, осужденных или разыскиваемых по обвинению в сексуальных преступлениях, а также трех членов печально известной жестокой банды MS-13.

Банда MS-13 (Mara Salvatrucha) была организована мигрантами из Центральной Америки и особенно сильно укрепилась в Сальвадоре и Гватемале. Ей приписывают особенно жестокие преступления, а ее девизом являются три слова: «Mata, viola, controla», что означает «Убивай, насилуй, контролируй».