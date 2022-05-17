Видео от Минобороны России с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, пытавшихся 14 мая осуществить контратаку на запорожском направлении, спровоцировало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Знатно денацифицировали. Ещё прибавится посетителей у Бандеры в аду», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие военные успехи Российской Федерации на Украине указывают на то, что у нашего командования всё под контролем и спецоперация движется так, как и было запланировано ранее.

«Спецоперация России идёт по плану! Наши ребята молодцы, не дают шансов нацистам!» — написала Ольга А.

Цитата из видео: «Российские военнослужащие на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований». Минобороны РФ Уничтожение бронетехники украинских механизированных батальонов

Некоторые комментаторы отмечают, что Вооружённые силы Украины ведут себя неадекватно, пытаясь совершить бессмысленные попытки контратаковать, находясь при этом в совершенно невыгодном положении.

«Идиоты! Они реально думают, что смогут что-то противопоставить российской армии?» — удивляется Лаврентий Я.

«Ещё ни одна контратака ВСУ не увенчалась успехом. Но они веры не теряют. Наши тем временем постепенно утилизируют рвущихся на верную смерть нациков», — подметил Виталий К.

«Я понять их не могу. Нафига идти на верную смерть? Чего в окопе-то не сидится? Ясно же, что российская армия — это вам не с ополченцами воевать, у которых ограниченный военный ресурс. Вооружённые силы РФ — самые мощные силы на континенте. Не уверен, что даже китайцы могут составить конкуренцию (без обид, китайцы). Я бы на месте нациков сложил оружие и пошёл бы домой. Перспектив никаких нет. Спецоперация будет доведена до успешного конца», — убеждён Николай П.

Цитата из видео: «Российские военнослужащие на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований». Минобороны РФ Уничтожение бронетехники украинских механизированных батальонов

Часть людей подозревают, что украинские власти оболванивают своих солдат, внушая им, что Украина уже якобы вот-вот одержит решающую победу над Россией.

«Мне вот что кажется, у ВСУшников нет доступа к достоверной информации. Знали бы они, что каждая их атака на всей линии фронта оборачивается их разгромом, то они бы не кидались на смерть. Уверен, что командование Украины скрывает от своих солдат правду», — поделился своим мнением Павел Р.

Ряд пользователей указывает на то, что постоянные провалы Украины на фронте начинают сказываться на эффективности киевской неонацистской пропаганды, окучивающей украинское население.

«Мда. И как после такого на украинских каналах будут кричать об ошеломительных победах? Врать населению ведь прекратить они не могут, иначе народ их снесёт», — пишет Наталья Ш.

Нашлись и те, кто отмечают, что только мужество и героизм российских военных позволяют народу России жить под мирным небом.

«ВСУ отходят и несут громадные потери. Россия освобождает Донбасс от нацистской сволочи. Так и должно быть», — считает Евгений К.

«Если бы не мужество и упорство наших солдат, то неонацисты прорвались уже в Россию, неся смерть и разрушения. Русская многонациональная армия — сила, которая борется с мировым злом. Только вместе мы победим нацизм. Победа будет за нами!» — уверен Кирилл А.

Напомним, 17 мая Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, пытавшихся 14 мая осуществить контратаку на запорожском направлении. В результате сумасбродства украинского командования ВСУ потеряли 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, а также порядка сотни человек личного состава.