Заявление итальянской энергетической компании Eni о том, что она начала процедуру открытия двойного счёта в «Газпромбанке» для оплаты российского газа в рублях, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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«Смешно Европа делает: вводит санкции и сама же их обходит. Клоуны-мазохисты», — пишет Анастасия О.

Многие пользователи оказались в недоумении от того, что Италия так долго убеждала всех окружающих в том, что не собирается идти на поводу у России — платить за поставки российского газа в рублях, что теперь её согласие на эти условия выставляет итальянские власти в неприглядном свете.

«Зачем было вводить санкции, если потом самим же пришлось искать обходные пути?! Зачем эта клоунада?» — задаётся вопросом Алла Е.

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Некоторые комментаторы напоминают, что ещё полмесяца назад итальянская компания насмерть стояла и не собиралась покупать у России газ в рублях.

«Ха-ха! Эта компания ещё 29 апреля заявляла, что не будет открывать рублёвый счет для оплаты поставок российского газа. Об этом её финансовый директор заявил — Франческо Гаттеи. Ну и что случилось, Франческо? По какой причине вдруг мозги включились? Просто интересно», — интересуется Сергей К.

Часть людей уверена, что вскоре и другие страны подключатся к оплате за поставки газа из Российской Федерации в рублях.

«Да-да, сначала частные компании счета в рублях откроют, потом и страны целиком за ними подтянутся. Вроде как в ЕС решили, что уже и не зазорно в рублях платить. Быстро же, однако, они переобуваются!» — удивляется Светлана К.

«По итогу такое чувство, что кончится всё тем, что наши газ и нефть так или иначе продолжат покупать в Европе, а все эти возгласы и недовольства будут постепенно стихать. Иначе как объяснить, что под антироссийскую риторику Евросоюз уступает российским требованиям?» — написала Юлия Р.

Ряд пользователей указывает на то, что пример Великобритании, очень болезненно переживающей отказ от российских энергоресурсов, вероятно, побудил итальянцев отказаться от своих глупых принципов и согласиться на российские условия оплаты газа.

«Итальянцы — молодцы, думают о завтрашнем дне. А вот жители Великобритании из-за роста стоимости жизни отказываются от отопления, ресторанов и автомобилей. Каждый четвертый британец живёт впроголодь. Инфляция в Великобритании последние месяцы бьет рекорды. 27% британцев пропускают приемы пищи, а 65% не включают дома отопление. И всё из-за того, что Лондон отказался от российских энергоресурсов», — указывает Rurik V.

Нашлись и те, кто надеются, что вскоре Евросоюз пересмотрит своё отношение к антироссийской санкционной политике, осознав её пагубность для экономики Европы.

«А какой смысл вообще был вводить эти санкции? Не проще ли их отменить и нормально открыто продолжать покупать газ у Российской Федерации? Сами себе жизнь усложняют. Лают, но не кусают. Делают вид, что отказывают от ресурсов из России, но продолжают их покупать. Смешно», — пишет Софья Д.

Напомним, 17 мая итальянская энергетическая компания Eni сообщила о начале процедуры открытия двойного счёта в «Газпромбанке» для оплаты российского газа в рублях.