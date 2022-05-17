Заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева о том, что власти России не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

«Это правильно. У людей должен быть доступ к информации, если никаких альтернативных сервисов в России ещё нет», — подметила Анастасия О.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские власти поступили правильно, отказавшись от блокировки столь внушительного источника информации, как видеохостинг YouTube.

«Как бы там кто ни относился к YouTube — это огромный вуз. Я многому там научился», — написал Павел Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что в перспективе YouTube можно закрыть, но до этого момента необходимо создать надёжный и ни в чём не уступающий аналогичный российский сервис.

«Логично, там невероятно огромное количество полезной каждому информации. И пока мы не создали нечто подобное с подобным же наполнением, закрывать YouTube будет ошибкой», — считает Виктор С.

Часть людей сама по себе перестала смотреть YouTube из-за большого количества информационного мусора и откровенных фейков.

«А зря. Я его перестал смотреть за дискредитацию наших Вооружённых сил. Там очень много фейков, а ещё цензурируют российскую точку зрения. Наши власти, видимо, себя не уважают или не готовы вкладываться в отечественные платформы», — поделился своим мнением Андрей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«На самом деле мне было бы всё равно, если бы даже закрыли. В YouTube в последнее время столько мусора было насчёт спецоперации — фейки и ложь, что просто порой даже заходить туда не хочется», — написала Алла Е.

Ряд пользователей указывает на то, что YouTube должен быть запрещён, как и другие американские сервисы, позволяющие себе культивировать ненависть к Российской Федерации.

«Очень жаль. Я надеюсь, что впоследствии власти одумаются и заблокируют, как фашистский Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). YouTube в России не нужен», — пишет Антон П.

«Надо понимать, что власти России не способны закрыть YouTube, они могут только ограничить доступ населению России. YouTube от этого не закроется, трудности также возникнут, как всегда, только у населения, а российская пропаганда потеряет средство для распространения своей информации. Кому от этого лучше будет? Правильно, США и их марионеткам. Власти пришли к правильному выводу, что не стали заниматься этой запретительной клоунадой», — указывает Павел З.

Нашлись и те, кто призвали людей думать своей головой и скептически относиться ко всей информации, особенно к той информации, которая поступает из-за рубежа.

«Если у тебя есть мозги и ты можешь ими анализировать, то никакие «ютубы» не страшны. А вот если закроют, как закрыли украинцев от российских соцсетей, то мозги могут и выветриться начисто. Консервировать население — опасно», — считает Татьяна Д.

Напомним, 17 мая глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявил во время своего выступления на форуме «Новые горизонты» о том, что власти России не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube.