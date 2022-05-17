Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что «поросята из Евросоюза» намереваются вывезти с Украины зерно, используя морской путь, что стало комментарием к словам главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Евросоюза Украине в опустошении её хранилищ зерна, чтобы освободить место для нового урожая, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Где эта вся шваль в комментах, которая месяц назад верещала про доллар по 200 и экономику России в клочья? Смотрите, вами любимый Запад спасает свою экономику за счёт украинцев!» — указывает Ахмат С.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке от того, как мерзко ведёт себя Запад по отношению у украинцам.

«А украинцы что кушать будут зимой? Или Байден уже решил, что населения там не останется, война до последнего украинца?» — задаётся вопросом Жанна Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, не собирается кормить своё население этой зимой, поэтому распродал все остатки зерна за рубеж.

«Америке надо быстрее зерно вывозить. А что будут делать бедные украинцы — никого не волнует. Зелебоба продал всё, что только можно. Я не удивлюсь, что за долги жители Украины будут расплачиваться своими жизнями», — пишет Артём Г.

Якоб Дук. Сборщики долгов. XVII век

«Где все патриоты Украины? Почему позволяют вывозить самое ценное, что было у Украины? Гитлер не успел вывезти всё — европейские потомки продолжили грабёж», — отметила Людмила А.

Часть людей считает, что Запад своими руками готовит Украине голодную смерть.

«Американцы сами ведь всё это развели на Украине, спонсировали и сейчас спонсируют. Теперь последнее вывозят у людей, которые свято верят в непогрешимость американцев. Это ужасно и бесчеловечно!» — поделилась своим мнением Нина В.

«А самое смешное, что потом на Украине наступит голодомор 2.0, в котором, как, впрочем, и всегда, будет «виновата Россия», а не США, которые по факту лишили украинцев пищи», — указывает Максим М.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы сами заслужили к себе такое отношение, потеряв лицо и самоуважение.

«Что с Табаки возьмёшь? Табаки рвут свой зад ради заокеанского дяди. Хотя должны работать в интересах своей страны. Это какое-то глубокое внутренне чувство неполноценности, которые зашито в украинцах. Надо сделать с этим что-то. Невозможно же смотреть, как весь мир вытирает ноги об Украину, пора уже России взять главенство над этими бедными людьми», — пишет Сергей Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что только Россия может спасти простых украинцев от холодных лап голодной смерти.

«Я думаю, чем быстрее наступит наша победа, тем быстрее всё успокоится. Пока Америке позволяют совершать такие кражи зерна, они будут это делать. Российская армия должна прекратить издевательства над украинским населением», — считает Андрей Г.

Напомним, 17 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что «поросята из Евросоюза» намереваются вывезти с Украины зерно, используя морской путь. Володина возмутило, с каким цинизмом европейские чиновники подходят к опустошению украинских земель, называя это помощью украинскому народу, чтобы у него якобы не были переполнены хранилища зерна перед новым урожаем.