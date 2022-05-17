Статья в китайской газете Global Times, согласно которой российская спецоперация на Украине показала, что Россия является «революционером», который кардинальным образом меняет современное мироустройство и подводит к концу несправедливое положение в геополитике, где господствуют США и Запад, вызвала бурное обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Мы всегда были упёртые, а сейчас ещё и злые и нервные! Хватит шутки шутить с ядерной державой и испытывать наше терпение!» — призывает Марина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский фактор действительно оказался решающим в процессе изменения закостеневшего мироустройства, в котором долгие годы на своём пьедестале гегемона восседали США.

«Тут с товарищами из Китая можно согласиться. США ещё никогда так близко к обрыву не подходили. Ставки слишком высоки, а вот карты Америке выпали не самые удачные», — указывает Андрей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад не рухнет в одночасье и не превратится в пыль — потеряв своё главенство, он не откажется от попытки реванша.

«Да, скорее всего, так и будет. Для особо одарённых скажу: новость в том, что конец однополярному миру и господству США, а не конец НАТО. Теперь в скором будущем они потеряют контроль не только над Россией, благодаря Украине. И что Китаю ну очень не нравится, кода Америка пытается манипулировать ими. А сейчас хитрые китайцы наблюдают за тем, как мы сопротивляемся, и надеются на создание второго Альянса, который будет противостоять НАТО и не давать решать им всё, как хотят они», — поделилась своим мнением Светлана П.

Иван Творожников. Борьба добрых и злых духов (фрагмент). 1875

Часть людей полагает, что Россия стала «революционером» против своей воли, просто США не могут смириться с существованием такой большой и независимой державы на планете.

«Русофобия и ненависть Запада к России вполне понятны. Именно Россия всегда бросала вызов их сладенькому существованию за счёт остального мира. И сейчас, когда цены растут, а уровень жизни в Европе падает, эта русофобия расцвела пышным цветом. Всему этому имеется весьма прозаическое объяснение. Россию ненавидят за то, что не даёт им шикарно жить за счёт грабежа ресурсов остального мира!» — считает Ольга Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия вообще не предпринимает никакие особенных действий, чтобы в мире происходила революция, — этим занимаются сами США, не способные управиться с ворохом собственных проблем.

«Они не из-за нас загибаются, а из-за своих же действий. Слишком много денежек печатали, слишком много кушали и слишком мало за это всё платили. Вот и ждут кризис теперь. Спровоцировали нас на войну — хотели остановить свой кризис. Пока получается не очень у них», — отметила Dasha B.

Нашлись и те, кто считают, что у России всё-таки есть мессианская роль, которая из столетия в столетие заставляет российский народ вставать наперекор злому року.

«Борьба со злом началась не сегодня. Просто мы хотели по-хорошему, честно. Однако с Дьяволом такие манеры не приемлемы. Ну что же, посмотрим, как они будут жить дальше», — пишет Виктор П.

«США — мировой бандит, созданный на землях истреблённых индейцев и отобранных у соседей. Ждёт его распад и забвение», — предрекает Геннадий С.

Напомним, 17 мая в китайской газете Global Times была опубликована статья, согласно которой российская спецоперация на Украине показала, что Россия является «революционером», который кардинальным образом меняет современное мироустройство и подводит к концу несправедливое положение дел в геополитике, где господствуют США и Запад.