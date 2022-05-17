«Нечего от дел отрывать» —Эстония призвала лидеров Запада не звонить Путину
Глава эстонского правительства Кая Каллас призвала лидеров западных стран перестать звонить президенту России Владимиру Путину для урегулирования ситуации на Украине.
По мнению премьер-министра Эстонии, телефонные разговоры с российским лидером не имеют никакого смысла и, пока они продолжаются, президент Российской Федерации не чувствует себя в изоляции.
«Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов», — приводит ее слова EURACTIV.
Заявление эстонского политика обсудили в мессенджере Telegram.
«Правильно, не надо отвлекать главнокомандующего разной ерундой», — отреагировал Alexander A.
«Её забыли спросить, что и кому делать. Это фетиш Макрона», — иронизирует Вика М.
«Говори, не говори, но у Макрона это превратилось уже в привычку, а от неё трудно избавиться», — также согласилась LanaSizo23.
«Просто она поняла, что сама находится в изоляции», — добавил Макс.
«Так он трубку не берет, только автоответчик отвечает: «Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас, вы 98-й в очереди». И музыка «Прощание славянки» в фоновом режиме», — иронизирует Игорь Т.
«Как он расстроится», — смеется Александр С.
«Путин: ну наконец-то!» — пошутила Александра.
«Они звонят и ездят. До Эстонии только дошло…» — пошутил «Иволга Z. V.».
«Не так! Если все одновременно звонят, то линия будет всегда занята и эстонский премьер-министр сама не сможет дозвониться, так как она набирает номер всегда самой последней», — с сарказмом отметил Maxim N.
«Прям чудеса логики по-эстонски», — пишет Мария М.
«Вот и правильно, нечего мешать ему, отвлекать от важных дел, не доросли ещё», — написала Irina.
«Ей завидно, что ей-то никто не звонит», — смеется Elene S.
«Россию невозможно изолировать, и будут звонить Владимиру Владимировичу Путину всегда, на поклон идти кто с чем», — отреагировала Ирина.
«Детский сад какой-то», — иронизирует Алевтина Л.
«Наверное, обижается, что сама позвонить не может!» — с сарказмом отметила Ирина.
«Действительно, хватит уже телефоны обрывать, военная спецоперация у нас, трепаться некогда с бездельниками, да к тому же ещё и голодранцами!!!» — пошутила Lyudmila S.
«Так ей самой никто не звонит. Она что, в изоляции, получается?» — задался вопросом Kosta K.
«Чувствуют, что находятся в изоляции, вот и звонят», — подытожил Alexandr.