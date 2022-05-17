Заявление французского политика Стефана Буффето о том, европейская антироссийская политика стала для Европы «непостижимой оплошностью» и привела к нарушению технологических цепочек, что спровоцировало повышение цен на продукты и топливо на Западе, стало поводом ля обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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«Ха-ха! Нужно было с Путиным советоваться, бестолочи!» — пишет Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что своими санкциями с Россией тягаться может разве что Америка, чей континент расположен на обратной стороне земного шара от нашей державы, но и те уже чувствуют на своей шкуре всю пагубность экономических ограничений в отношении Российской Федерации.

«Вот именно! Вместо того, чтобы налаживать партнёрские отношения с Россией, Европа в хламину рассорилась с ней. А ведь именно она с РФ на одном материке существует, в отличии от США, которые чилят там у себя за океаном», — отметила Регина Ж.

Некоторые комментаторы рады узнать, что не все политики в Европе поддались русофобской истерии, истошно вопя о необходимости изолировать Россию.

«Есть, оказывается, умные головы и во Франции. Только «почему-то» они не имеют отношения к французскому правительству. Хотя, в принципе, как и везде», — поделилась своим мнением Александра О.

Часть людей уверена, что руководство европейских стран не сделает никаких публичных заявлений о том, что они допустили какую-либо ошибку в отношениях с Россией.

«Это звучит примерно так: «Мы признали провал политики, но продолжим её дальше проводить!» Такие признания ничего нам не сулят позитивного во взаимоотношениях», — уверен Владимир А.

«Что-то сомневаюсь я, что эти нелюди нацистские что-то поняли. Вот придёт через полгодика зима во Францию, начнут у европейских граждан ласты склеиваться от недостатка тепла, вот потом и будет видно!» — пишет Сергей А.

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Ряд пользователей указывает на то, что пока что недостаточно много европейских политиков готовы в открытую заявлять о том, на что решился Буффето.

«К сожалению, это мнение политика, которого в Европе не знает никто. Такое должны проговорить в Европарламенте и главы ведущих европейских стран, не меньше. Чтобы это было слышно на всю Европу», — считает Руслан Х.

Нашлись и те, кто уверены, что уже в недалёком будущем Запад признает ошибочность своей антироссийской политики, но для этого самой России необходимо стать сильнее и независимее.

«Конечно, это мнение не всей Франции, но всё-таки это голос разума, который наконец-то уже просыпается, причём не только там. В США тоже не все политики довольны тем, во что вылились эти антироссийские санкции. Вероятно, в будущем мы увидим, как Запад идёт на попятную», — предполагает Татьяна С.

«Рано или поздно обязательно всё признают. Скоро и все остальные признают. Голод-то — не тётка. Да и мёрзнуть не хочется. Только вот пусть сначала всю бандеровщину с их кровавыми трусами и грязными флажками выдворят обратно, без права возврата. Иначе им нормальной жизни уже не видать», — уверена Татьяна Б.

Напомним, 17 мая издание Boulevard Voltaire опубликовало статью французского политика Стефана Буффето, в которой тот назвал «непостижимой оплошностью» европейскую политику в отношении России. Буффето утверждает, что нарушение технологических цепочек, вызванных антироссийскими санкциями, прежде всего, привело к экономическим проблемам в Европе и США.