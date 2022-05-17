Китайский ежедневник «Хуаньцю шибао», входящий в официальную группу изданий главного органа ЦК КПК «Жэньминь жибао», опубликовал статью известного экономического эксперта Гао Дэшэна с показательным заголовком «Последние санкции Запада ослабят его гегемонию». В материале содержится подробный и интересный анализ последствий «свежего пакета» антироссийских санкций для самих западных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Специалист отмечает, что добиваясь разрушения российской экономики путем изоляции нашей страны от мировой финансовой и торговой систем, США и их европейские сателлиты по НАТО ввели предельные санкции, не только затронувшие весь спектр двусторонних связей Москвы с Западом, но и беспрецедентно распространившиеся на такую, прежде неприкосновенную сферу, как зарубежные активы России, номинированные в долларах и евро. Запад разорвал с Россией все экономические связи; США ввели нефтяное эмбарго, странами ЕС эта перспектива также обсуждается, но пока, как мы знаем, с переменным «успехом» — до решения по-видимому еще далеко.

Между тем, отметим дополнительно, на ближайшее время президент России Владимир Путин запланировал крупное совещание по экономическим вопросам. На нем тема торговли нефтью с недружественными странами будет рассмотрена в контексте перехода к оплате за рубли, как за газ. Данная новость появилась уже после выхода статьи Гао и наглядно подтверждает правоту китайского эксперта, укрепляя доверие и к другим пунктам его анализа.

ПАО «Газпром» Добыча нефти

Китайский автор подчеркивает, что в краткосрочном моменте, сразу после введения санкционных мер, курс российского рубля резко упал, а на финансовом рынке усилилась волатильность. Некоторые, преимущественно прозападные аналитики поспешили с поверхностным выводом, что российская экономика будто бы «близка к катастрофе». Другого, отнюдь не такого однозначного мнения, однако, придерживается американский официоз; Гао обращает внимание на мартовский материал «Цена экономической войны: как санкции против России повлияют на глобальный порядок», инициированный американским Госдепом.

В нем отмечалось, что у Запада нет опыта и знаний применения санкций против крупной экономической державы с обширными глобальными связями, которыми обладает Россия. Сравнение этой ситуации с санкционным воздействием на меньшие и менее развитые страны выглядит некорректным, и на самом деле в Вашингтоне плохо представляют, к чему все это может привести. Автор дополнительно фокусирует внимание на том, что Россия входит в «Группу двадцати», обладает огромными запасами нефти и газа, мощным оборонно-промышленным комплексом и диверсифицированным экспортом, что ставит успех санкций под большое сомнение.

Еще раз отвлечемся. Упоминание американскими внешнеполитическими специалистами, которых цитирует Гао Дэшэн, «диверсификации» российского экспорта, как мы понимаем, дорогого стоит. И означает признание Западом того факта, что наша страна слезла с пресловутой «нефтяной иглы», в немалой степени, заметим, благодаря западным же санкциям. Поэтому в эффективности нового «пакета» сомневаются и в США, и китайский автор показывает их ущербность.

Яркий пример в подтверждение этих сомнений Запада в адекватности своих действий, о которых пишет Гао. Вот сообщение одного из информированных ТГ-каналов:

«Источник говорит, что в случае передачи золото-валютных резервов Российской Федерации для восстановления Украины, пусть даже частичной, произойдет мгновенное отключение подачи газа 100% европейских потребителей. После чего будет уничтожена украинская ГТС и выключена подача нефти и газа через территорию Белоруссии. После окончательного завершения специальной военной операции потребителям ЕС придется экстренно запускать газопровод «Северный поток — 2», а также перезаключать газовые контракты по ценам, близким к спотовым рынкам».

ПАО «Газпром» «Северный поток - 2»

Как говорится, без комментариев.

Далее Гао переходит к анализу ответных мер, которые уже предприняла или может предпринять Россия, доказывая, что они способны и уже нанесли Западу встречный ущерб, непропорционально большой в сравнении с ожидавшимся. Использование национальной валюты — рубля — для долговых расчетов и получения платежей за газ оказывает на Запад, по его словам, «сдерживающее воздействие». Мы с вами понимаем, что это деликатная формулировка. На самом деле эти меры обнулили эффект от санкций, вынудив ЕС, вопреки бравурным заявлениям его лидеров, заниматься манипуляциями по их же обходу, чтобы не лишиться импорта российских энергоносителей.

Разговоры о том, что Европа вот-вот «освободится» от российской энергозависимости, в основном адресованы европейской же публике. На деле же всем понятно и давно просчитано, что такая «свобода» в нынешних условиях равнозначна деиндустриализации Старого света. Гао и сам это косвенно подтверждает упоминанием о быстрой стабилизации обменного курса рубля, который вернулся к досанкционным показателям. Эффективной ответной мерой России стали шаги по фактическому обнулению обязательств по оплате использования иностранных патентов в отношении недружественных стран, а также отказ от экспорта в них пшеницы и удобрений.

Опять отвлечемся и констатируем, что сделано это в очень напряженный момент, когда западные же безответственные эксперименты с логистикой цепочек поставок, поставленных под удар жесткими антиковидными мерами, угрожают миру нехваткой продовольствия. Об этом не устают говорить такие разные западные лидеры, как президент США, генсек ООН и глава Римско-католической церкви.

Проблема набирает остроту не по дням, а по часам. Киев, находящийся под колониальным управлением Вашингтона, не только поставлен перед фактом фактической экспроприации у него Западом стратегического продовольственного резерва в размере 20 млн тонн зерна, находящегося в украинских хранилищах. Но ему ради удовлетворения аппетитов западных хозяев в рамках этой глобальной продразверстки еще и предписано класть жизни своих военнослужащих, чтобы любой — именно любой — ценой обеспечить возможность вывоза зерна через одесский морской порт, блокированный с моря силами российского Черноморского флота.

Это, кстати, одна из причин той остроты, которую приняло на днях сражение за остров Змеиный; для координации с силами НАТО нападавшим на этот клочок земли посреди Черного моря украинским десантникам, по ряду сведений, были направлены американский и британский старшие офицеры-морпехи, которые на Змеином либо сгинули, либо попали в плен. Когда план, обошедшийся ВСУ в полтора десятка сбитых самолетов и вертолетов, провалился, Вашингтон подключил тяжелую «политическую артиллерию» в лице генсека ООН Антониу Гутерреша, который по поручению Джо Байдена (наглядный пример «субординации», правда?) уговаривает российскую сторону пропустить морские зерновые конвои в обмен на очередной обход Западом своих же санкций.

Официальное интернет-представительство президента России Антониу Гутерреш

Теперь по удобрениям. Запад понимает, что везти пшеницу автомобильным транспортом невозможно: длина колонн фур поставит украинскую общественность на уши, вызвав масштабный протест против продовольственного обескровливания страны.

Также автор «Хуаньцю шибао» упоминает о таком российском ответе на западные санкции, как возможная национализация собственности уходящих из страны компаний, а также блокировка утечки за рубеж капиталов. Следует оговориться, что к первой из этих мер в Москве относятся с подчеркнутой осторожностью. И настаивают, что огульных решений «под одну гребенку» не будет, что очевидно связано с нежеланием полностью разрывать внешние связи с Западом, а также с определенной надеждой на раскол в западных бизнес-элитах.

Весьма критически Гао Дэшэн смотрит и на перспективу отключения нашей страны от системы SWIFT. Им отмечаются осуществляемое Москвой сокращение в своих резервах удельного веса западных валют за счет увеличения доли золота, а также быстрое расширение практики двусторонних экспортно-импортных платежей в валютах стран-участниц этих сделок. Еще раз подчеркивая богатство России дефицитными в остальном мире стратегическими природными ресурсами, китайский автор отмечает, что страна вполне может прибегнуть к самообеспечению энергией, продовольствием и полезными ископаемыми и с этих позиций влиять на мировые производственные цепочки.

Поэтому попытки Запада ответить санкциями на бросаемый ему Москвой вызов почти наверняка обречены на неудачу, санкции не будут монолитными, что сыграет, как уже отмечалось, негативную роль в сохранении западного единства. Добавим, что по оценкам ряда очень квалифицированных западных же экспертов, связанных со спецслужбами, такой раскол уже происходит. Альянсу США и Великобритании с «нуворишами» НАТО из Восточной Европы и Прибалтики все активнее, как и в годы первой холодной войны, противостоит франко-германская ось ЕС, и сюжет с этим противостоянием сохраняет все тенденции к дальнейшему обособлению последних, что ставит под вопрос будущее ЕС.

«За пределами же Запада единства с США еще меньше. Индия удваивает импорт российского угля и нефти, и стороны договорились производить расчеты в своих валютах. Страны Ближнего Востока сохраняют независимую позицию от США и Запада», — пишет Гао Дэшэн.

Ясна, продолжает он, и позиция Китая: Пекин «решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций» и не готов прерывать из-за них бурно развивающиеся отношения с Москвой. Под вопрос, по мнению эксперта, ставится гегемония коллективного Запада, все более походящего на «бумажного тигра».

Подводя итог подробной и знаковой публикаций в издании, принадлежащем к «первой линейке» китайского партийно-государственного официоза, следует подчеркнуть еще один важный момент, предопределяющий провал западных санкций. Собственно, этот момент главный. Модель «нового миропорядка», предложенного Западом остальному миру, настолько ясно показала свой звериный оскал в период пандемии и связанных с ней локдаунов, настолько понятной стала цель обрушить мировую экономику в интересах узкого слоя элитарных бенефициаров всего сущего, что народы мира избавились от последних иллюзий. И Россия продемонстрировала образец успешного сопротивления этим планам.

Давно говорилось, что без России этот западный «порядок», более напоминающий гитлеровский «ordnung», нежели «торжество демократии», построен быть не может, ибо в нашей стране в значительной мере сосредоточена глобальная ресурсная база, без контроля над которой эфемерны любые претензии на глобальное доминирование. План западных элит, связанный с распадом СССР, предполагал ползучую «приХватизацию» Западом российских ресурсов под прикрытием «демократии» и опираясь на компрадорские интересы той части бывшей советской верхушки, которая в 1991 году сдала страну в обмен на приобретение наследственных преференций собственности.

Предполагалось, что инерции огульной дискредитации советского периода хватит до полного превращения суммы национальных «мировых ресурсов» в «глобальное общее достояние», как было записано в одном из программных докладов по трансформации будущего, увидевшего свет еще в 1995 году. Не хватило! Прозрение в короткую эпоху рукотворной «пандемии», как и следовало ожидать, наступило раньше того момента, когда Россию собирались «дожать». Не дожали, а консенсус по части такого дожатия со стороны окученных Западом компрадорских элит окружающего мира зашатался и рухнул, ибо компрадоры воочию убедились, что их используют втемную. И без каких-либо гарантий их собственного будущего в наступающем «дивном новом мире».

А теперь, раз Россия выстояла на транзите этих процессов, возникла и стала набирать силу обратная инерция — восстановления миропорядка, основанного на государствах, в противовес их разрушению. На фоне осознания пропасти, в которую человечество заставили заглянуть «архитекторы» коронавирусной экспансии, стало ясно, что еще шаг по этому пути — и возврата уже не будет. Запад еще и дополнительно «раскрылся» сам, предъявив общественности откровенно элитарный, в смысле антинародный и антигосударственный сплав олигархии с «духовными» властями, явленный миру в образе Совета по инклюзивному капитализму при Ватикане, этого «исполнительного органа» олигархического же проекта «великой перезагрузки».

Именно поэтому, выражаясь удачным афоризмом создателя КНР Мао Цзэдуна, «ветер с Востока начал одолевать ветер с Запада». И с каждым движением в этом направлении народы мира стали убеждаться, что только разрыв с западными «новыми» и «сверхновыми» планами колонизации их территорий и ресурсов узким западным элитарным слоем и отправки их самих в расход «кардинального сокращения численности населения» оставляет не-Западу надежду на физическое выживание.

Мао Цзэдун

В нашей стране, и этой темы китайский автор по понятным причинам коснуться попросту не может, хотя, уверен, прекрасно ее понимает, эти глобальные перипетии имеют собственную проекцию. Сопротивление военной спецоперации, которая проводится на Украине, в определенных элитарных кругах такое сильное потому, что эта операция ставит крест на глобальных интересах, в которые эти круги встроены. Неразрывно связанная с разгромом киевского режима «национализация» российских элит подводит черту под длительным периодом влияния либеральных компрадоров на внешнюю и, главное, внутреннюю политику страны, которая во многом осуществлялась не во имя, а вопреки национальным интересам.

И резкое изменение мирового баланса, в рамках которого Запад в своем антироссийском угаре внезапно лишился поддержки наиболее развитых и густонаселенных стран развивающегося мира, говорит о том, что эти народы связывают свое будущее с Россией потому, что вдохновлены перспективами защиты своих собственных суверенных прав.