В ночь с 16 на 17 мая администрация президента США Джо Байдена выступила с заявлением о частичном снятии санкций с Кубы. В частности, послабления коснулись сфер миграции и предпринимательства. Однако аналитики полагают, что такой шаг со стороны Вашингтона является лишь хорошей миной при плохой игре и попыткой вывести США из образа «грозного дяди Сэма».

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Визовая обманка

Об активных контактах между США и Кубой сообщалось ещё в апреле 2022 года. Тогда официальные представители США и Кубы провели встречу в Вашингтоне с целью обсуждения вопроса по миграции. Кубинскую сторону представила делегация министерства иностранных дел под руководством замглавы МИД страны Карлоса Фернандеса де Коссио, а американскую — делегация Госдепа США.

Министерство иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио

И вот в ночь с 16 на 17 мая официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с письменным заявлением о частичном снятии ограничений в отношении Кубы. В частности, американская сторона приняла решение расширить консульские услуги и объёмы обработки заявлений на получение виз: по мнению Вашингтона, такой шаг «позволит большему числу кубинцев воссоединиться со своими семьями в США по каналам упорядоченной миграции».

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Электронные платежи и связи с бизнесом

Помимо этого, согласно заявлению Прайса, США намерены «способствовать росту частного сектора Кубы, поддерживая более широкий доступ к американским интернет-услугам, приложениям и платформам электронной торговли». В частности, Вашингтон поддержит новые возможности для электронных платежей и для деловой активности страны с «независимыми кубинскими предпринимателями».

Тысячедолларовое ограничение

Помимо названных шагов, США решились отменить ограничения на семейные денежные переводы в размере одной тысячи долларов в квартал. Также американская сторона обязалась «поддерживать безвозмездные денежные переводы кубинским предпринимателям как с целью дальнейшего расширения возможностей семей для поддержки друг друга, так и для предпринимателей в деле расширения их бизнеса».

Политическая неизменность

При этом официальный представитель Госдепа США подчеркнул, что данная отмена ограничений касается лишь рядовых кубинцев и их прав и свобод. Он отметил, что США вновь призывают власти Кубы «немедленно освободить политзаключенных, уважать основные свободы кубинского народа и позволить кубинскому народу самому определять свое будущее». Свои слова Прайс не пояснил, однако, учитывая однотипность подобных заявлений Вашингтона в отношении стран, впоследствии полыхающих в политическом пожарище, нет сомнений в том, что в администрации Байдена хотели бы повергнуть в подобное пламя и Гавану.

Больше самолётов

Помимо экономических и миграционных послаблений, США увеличат число рейсов на Кубу. Это позволит американским самолётам приземляться не только в аэропорту Гаваны, но и в других воздушных гаванях государства Карибского бассейна. Такой шаг будет осуществлён в ближайшие недели.

При этом, как подчеркнули в американской администрации, ограничения в отношении кубинских компаний сняты не будут.

Дипломатическая оттепель

В Вашингтоне также решили увеличить штат посольства США в Гаване, причём обязались сделать это «при соблюдении соответствующих требований безопасности». В американской администрации подчеркнули, что в течение последних месяцев работали над планом, который позволяет реализовать данный шаг.

(сс) U.S. Department of State Посольство США в Гаване

Журналисты задали чиновникам администрации вопрос о том, почему США решились на такой шаг именно сейчас, особенно с учётом того, что ранее сокращение численности штата сотрудников дипкорпуса на Кубе объяснялось выявлением «гаванского синдрома». В администрации США ответили, что расследование «гаванского синдрома» всё ещё продолжается и одновременно идёт работа по увеличению штата дипкорпуса при соблюдении всех необходимых протоколов безопасности.

Ответ Гаваны

В МИД Кубы с одобрением восприняли такой шаг со стороны США и назвали указанные меры «позитивными, но очень ограниченными по масштабу».

«Сегодня правительство Соединенных Штатов объявило о ряде позитивных, но очень ограниченных по масштабу мер в отношении Кубы по вопросам виз, законной миграции, полетов в провинции, денежных переводов гражданам и финансовых операций с негосударственным сектором. Это ограниченный шаг в правильном направлении, ответ на осуждение [ограничений] со стороны кубинского народа и правительства», — говорится в заявлении кубинского внешнеполитического ведомства.

По словам кубинских дипломатов, США вопреки озвученным ранее планам не хотят полностью отменить введённые в 60-х годах XX века санкции, а сам Госдеп США «использует откровенно враждебные формулировки, сопровождаемые традиционной клеветой и новыми заблуждениями, ставшими модными в последние месяцы, демонстрируя, что цели политики Соединенных Штатов в отношении Кубы не изменились, равно как и ее основные инструменты».

В этой связи на Кубе призвали дождаться публикации конкретных шагов для оценки реальных масштабов планов со стороны США. Там также заявили о готовности начать «уважительный диалог на равноправной основе» с американскими властями на основе Устава ООН и без вмешательства во внутрикубинские дела.

Попытка сыграть в друзей

Аналитики полагают, что такие шаги, с одной стороны, являются в какой-то степени смягчением со времён жёсткой риторики администрации Дональда Трампа, а с другой — демонстрируют нежелание Вашингтона применять реальную отмену санкций. Так, ограничения в отношении туристической и предпринимательской сфер Кубы продолжают бить по сектору экономики Гаваны, а снятие ограничений не сможет реально помочь развитию страны Карибского бассейна.

Не исключено, что Вашингтон попросту пытается подстроиться под политические реалии современности и смягчить имидж мирового деспота. Представителям американской администрации в изменившихся геополитических условиях очень не хочется быть тем самым дядей Сэмом из советских карикатур, а менее богатые и крупные государства в лице стран Латинской Америки (да и ряда других) понимают, что вслед за Россией и Белоруссией отнять средства, резервы и финансовые потоки по принципу «гопника в подворотне» могут и у них.