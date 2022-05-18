Жители Южной Кореи обсудили правительство КНДР, отказавшееся отвечать на предложение Сеула по оказанию помощи в борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно представителям министерства объединения Южной Кореи, КНДР не ответила на предложение Южной Кореи оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Северная Корея не ответила на наше предложение», — сообщили в министерстве.

Известно, что правительство Южной Кореи намерено подождать ответа ещё какое-то время. Если же Пхеньян так и не ответит, то власти намерены рассмотреть вопрос оказания помощи через международные организации.

Напомним, что официальное уведомление от имени министра объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ было направлено главе департамента Фронта объединения КНДР Ким Ён Чхолю в 16 мая в 11:00 по местному времени через офис межкорейской связи.

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Несмотря на то, что Север и Юг обмениваются звонками дважды в день в 09:00 и 17:00 по местному времени, Пхеньян продолжает «отмалчиваться».

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР за сутки было зафиксировано около 270 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и шесть умерших с диагнозом COVID-19.

Сэмюэль Люк Филдес. Врач. 1891

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«Не хотят получать помощь? Больше не предлагайте», — пишет samy***.

«Может, написали неправильный адрес?» — троллит jeda***.

«Но они ведь не просили о помощи…» — отмечает kime***.

«Ким гордится, что не получает помощи от южнокорейского правительства, зато потом по тихой получает её от неправительственных организаций», — сообщает jayb***.

«Пожалуйста, не давайте им ни копейки», — просит alko***.

«Вы правда собираетесь отправить вакцину в КНДР?» — интересуется taba***.

«Ким все равно ничего не получит, это была показуха» —считает hyun***.

«Если мы им поможем, они продолжат создавать своё ядерное оружие. Перестаньте строить иллюзии, мы давно уже не единый народ», — утверждает aima***.

«Просто оставьте их», — рекомендует bios***.

«Не думайте о гуманитарной помощи, лучше побеспокойтесь в первую очередь о безопасности своих людей! Пока они не согласятся на денуклеаризацию, никакой поддержки!» — пишет bura***.

«Давайте воспользуемся этой возможностью и разрушим КНДР! Я хочу, чтобы Ким Чен Ын умер», — предлагает hoon***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«А как же превентивный удар, обещанный в ходе предвыборной кампании?» — интересуется melo***.

«Люди в нашей стране умирают, а вы беспокоитесь о КНДР?» — недоумевает nys1***.

«Зачем вы хотите дать деньги нашему главному врагу?» — интересуется a123***.

«Вместо того чтобы оказывать помощь КНДР, лучше направьте эти деньги на другое благое дело», — предлагает gren***.