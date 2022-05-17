На данный момент Европейским союзом почти исчерпаны возможности по введению антироссийских санкций, и седьмой пакет санкций будет создать очень сложно. Об этом 17 мая сообщает портал Euractiv со ссылкой на одного из евродепутатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«[Разработать] седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно… мы уже очень близки в тому, чтобы исчерпать свои возможности. Что будет включено в седьмой пакет?» — сказал он по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза, которая состоялась 16 мая.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости повод для иронии.

«Идиоты, простые люди только страдают», — написала Ol4ik.

Ян ван Хемессен. Извлечение камней глупости. 1545—1550

«Так дела не делают. Живо вводите шестой и седьмой пакеты и не забудьте о восьмом. Уже просто интересно стало, когда у вас фантазия закончится», — иронизирует Aleksandr L.

«Была Европа, была, да вся на санкции изошла», — смеется Alx V.

«Мы только во вкус начинаем входить, а они уже сдулись…» — с сарказмом добавила Оксана С.

«Россия пришлёт в седьмом пакете мыло и веревку», — шутит Tatiana J.

«В седьмом пакете будет записка: «Помогите!» — с юмором пишет Юля К.

«Сдаться на милость победителя. Седьмой пакет», — добавил Игорь Г.

«Что будет включать седьмой пакет? Запрет ветру дуть в сторону России», — смеется Валерий М.

«Запретят перелетным птицам летать в сторону России!» — ответил Валерию М. Степан.

«Этот всемирный детский сад. Сначала кричим одно — делаем противоположное. Вот как можно относиться серьезно? Истерят в надежде запугать, но уже согласились на рубли и даже готовы покупать удобрения (но ещё сами себе не разрешили…). Сейчас примут, потом будут искать, как обойти всё», — отметила Юлия.

«Ну, так дело не пойдет! А ну, быстренько собрались и сделали! А то нам скучно станет, и тогда мы будем санкции выдумывать, а у нас, как известно, фантазия богатая», — смеется Maria G.

«В седьмом пакете, видимо, будет уже запрет частного автотранспорта в ЕС, отмена отопления и талоны на помывку в общественной бане — два на одно лицо в месяц. Так вижу», — отреагировал Моисей Ф.

«И это мы почти не ответили… Так, по мелочи…» — задумалась Елена.

«Про пакет с пакетами они не знают что ли?» — смеется Ксю.

«Закончится это тем, что\. стоя на краю пропасти, они будут кричать: мы сейчас прыгнем, если вы не остановитесь…» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Всё просто. Седьмой пакет снимает все санкции, и тут же принимается восьмой, где они снова начинают вводится. Тем самым работа европейских политиков становится супер рентабельной…» — отметил Юрий С.

«Ну, придумывать можно долго пока Европа сытая. Как хлебушек закончится и газ, то будут вертать всё в зад», — подытожил Rtv.

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