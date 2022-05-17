Сфабрикованный западными СМИ образ благородного защитника своей земли легко разбивается о факты преступлений и моральной неоднозначности. Расследователи устанавливают всё новые доказательства того, что украинская армия искусственно взращивалась под пристальным оком Большого брата, получая из-за рубежа комплексную помощь, которая должна была научить и помочь убивать русских.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Общественный проект «Трибунал» выяснил, что неонацистов Украинской добровольческой армии (УДА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обучали боевому мастерству инструкторы из Италии. Занятия по «обмену опытом» проходили в центре подготовки нацбатальонов. Проект опубликовал фотографии, подтверждающие работу иностранцев в центре.

По информации «Трибунала», возглавлял центр подготовки нацбатальонов неонацист Максим Швец. На снимках он позирует вместе с итальянцами, в том числе на полигоне УДА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На одном из групповых фото мужчины держат в руках флаги Украины и Италии на фоне красно-чёрной неонацистской символики. Если большинство иностранных (из США, Канады, Британии, Франции) инструкторов, готовивших украинских боевиков, работали с ВСУ, то итальянцы показали пример откровенно фашистской дружбы.

«Данное фото было сделано в 2017 году. Все инструктажи проходили на базе центра Украинской добровольческой армии», — пояснили общественники.

Установлены имена соратников Швеца — это Николай Горелов, ранее осуждённый за кражу, Евгений Мальков, отправившийся в Донбасс в отряде националистки Татьяны Ременюк, и последователь скандинавской мифологии Тарас Хрипуненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Боевики ВСУ

О содержании занятий никто не знает. Однако после них украинское воинство характеризует единая черта — тактика террористов, при которой мирные граждане используются в качестве живого щита. Наиболее явно методика показала себя в Мариуполе, где жилые дома использовались как огневые точки. О том, что это не случайность, а тактика, подтвердили попавшие в плен командир 36-й морской бригады ВСУ Владимир Баранюк и начштаба Дмитрий Кормянков. Они рассказали, что украинские солдаты использовали квартиры мариупольцев как огневые точки. При этом сами жители, владельцы квартир, сгонялись в подвалы.

«У нас был приказ не выпускать мирных жителей из города», — рассказал попавший в плен хорватский наёмник Вукослав Пребег, служивший в Мариуполе. Его слова означают, что мирные жители использовались военными как щит. Хорват пояснил, что соответствующий приказ отдал лично комбат Евгений Бова.

Пребег также сообщил и о других наёмниках батальона, в частности, о трёх британцах-дезертирах. Однако в украинской армии служат не только иностранцы. Местные мужчины, берущие в руки ружьё, также, вежливо говоря, не вызывают доверия. «Трибунал» опубликовал фотографии украинского солдата Артура Озерова, где он позирует в женском образе. И не где-то на сцене, а в уютной атмосфере ночного клуба под огнями иллюминации. На Озерове броский макияж, накладные ресницы, парик, сверкающая одежда, а также небольшой ошейник, скрывающий кадык. Картину дополняет учёная степень кандидата биологических наук и статус бывшего участника телешоу «Битва экстрасенсов».

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в Росси). Украина

В своей утончённой неординарности или, скажем прямо, моральном разложении в свободное от службы время Озеров не одинок. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович снялся в женском наряде в клипе и спел песню «Девочка-конфетка», а уж игру на пианино «не руками» и танцы на каблуках президента Владимира Зеленского видел весь мир.

Также «Трибунал» сумел установить личность женщины, напавшей на российского посла Сергея Андреева в Варшаве в День Победы. Во время торжественной церемонии возложения венков к мемориалу к дипломату подбежала украинская мигрантка и облила его краской. Как выяснилось, нападение совершила националистка Ирина Земляна. Общественники опубликовали её фото сразу после инцидента — оказалось, что Земляна облила красной краской не только посла, но и саму себя.

Смесь жестокости и безумия переливается всеми красками. Её дополняют такие колоритные персонажи, как афроодессит Ральф Джонс. В форме украинских националистов, в футболке «Рабов в рай не берут» Джонс с акцентом затягивает «Батька наш Бандера» и скандирует «Слава Украине!». Догадывается ли он, к какой идеологии хочет примкнуть?