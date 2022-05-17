В Москве состоялся юбилейный саммит глав стран. В нём участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон — лидеры всех шести стран, входящих в организацию. Формально он был привязан к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации. Это был первый за 2,5 года очный форум такого уровня, несмотря на бурно развивающиеся события как в мировой политике, так и на постсоветском пространстве. Конфликт на Украине и активизация НАТО, которое усиливает свой восточный фланг и готовится к очередному расширению — важный аргумент в пользу того, чтобы обсудить международную обстановку с глазу на глаз. Что и было сделано закрытом режиме.

kremlin.ru Саммит ОДКБ. Москва

Однако в открытом варианте его участники, за исключением Путина и Лукашенко, ни разу не упомянули о спецоперации на Украине, конфликте с НАТО и санкциях Запада, главным вызовом для союза дружно назвав Афганистан. Правда, Лукашенко пытался призвать коллег к солидарности по украинскому вопросу. Он напомнил, что некоторые союзники публично присоединились к ограничениям, запретив «полеты к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации», а также указал на противоречивые голосования некоторых членов ОДКБ в разных международных организациях, призвав к солидарности на фоне «оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада». «Если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих «адских», как говорят, санкций», — подчеркнул он.

Но в ответ Пашинян обозначил «осторожную» позицию ОДКБ во время недавней карабахской войны, и на этом дискуссия была исчерпана. Ситуация тем временем сложилась непростая. За годы независимости страны — члены ОДКБ вошли в мировую экономическую систему, которой пока еще заправляют страны Запада. Кстати, примером для них была Россия, которая двигалась на этом направлении на протяжении многих лет. Возможно, поэтому президенты Казахстана, Киргизии и Таджикистана вообще не упомянули про Украину, НАТО и санкции Запада, хотя каждый из них, включая лидера Армении, произнесли слова о полезности ОДКБ и ее стабилизирующей миссии. Примечательно, что Путин не поддержал обличительный пафос Лукашенко и воздержался от критики союзников за отсутствие солидарности. Оказалось, расширение НАТО за счет присоединения Финляндии и Швеции не раздражает Москву, как можно было бы себе представить, зная ее реакцию на аналогичные поползновения Киева.

kremlin.ru Встреча лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. 16.05.2022. Москва

В то же время Путин подчеркнул, что «спокойной жизни у ОДКБ не будет в любом случае», и что «непростые времена не заканчиваются никогда». Он призвал союзников обратить особое внимание на «десятки специализированных биолабораторий и центров», созданных Пентагоном на постсоветском пространстве. Отметим, что такие подозрительные с точки зрения Москвы центры есть в таких странах — членах ОДКБ, как Армения, Казахстан и Киргизии. Некоторые страны — члены ОДКБ на этом фоне выставили одной из проблем, которые вызывают наибольшее беспокойство, ситуацию в Афганистане. Об этом говорили президенты Таджикистана, Казахстана и Киргизии, избегая резких высказываний в сторону США и их союзников. Если обобщить их тезисы, то они звучат так: «За последние четыре десятилетия в Афганистане накапливались негативные факторы, которые способствовали ухудшению военно-политической и социально-экономической обстановки в стране и могут оказать дестабилизирующее влияние на весь регион, в первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях радикальных религиозно-террористических структур, внешние спонсоры которых имеют свои далеко идущие планы на Среднюю Азию».

В этой связи подчеркивалось, что афганская проблематика должна оставаться в центре внимания ОДКБ. То есть что у кого болит, тот о том и говорит. Но каковы могут быть возможные перспективы сотрудничества ОДКБ на афганском направлении? Они есть, если иметь в виду Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона коллективной безопасности, создание антинаркотического «пояса безопасности» вокруг Афганистана и даже диалог с НАТО по взаимодействия по предотвращению наркоугрозы. Однако для практического взаимодействия необходимо не только двухстороннее, но и более тесное многостороннее сотрудничество, чего в ОДКБ пока не хватает. Правда, генсекретарь ОДКБ Станислав Зась заверил, что «вбить клин» в отношения стран — членов Организации не удастся, и подтвердил, что в ОДКБ прорабатывают идеи по улучшению системы кризисного реагирования. Что же, как говорится, и на этом спасибо.