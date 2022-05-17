Приезд делегаций из Финляндии и Швеции в Турцию не изменит позицию Анкары по вступлению скандинавских стран в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Турция не скажет «да» вхождению в организацию по безопасности тех стран, кто налагает санкции против нашей страны», — сказал он.

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Заявление Эрдогана обсудили в социальных сетях. Ряд участников обсуждения указали на то, что руководство Турции пытается торговаться. Иные добавили, что в Турции боятся срыва туристического сезона. Были и те, кто считает, что в НАТО могут изменить правила принятия в блок и больше не нужно будет согласие всех членов альянса для принятия в Североатлантический альянс новых членов.

«Сезон пройдёт и мнение турков может поменяться. Турция — одна из немногих стран, которая работает в своих интересах. Срубят денег на туризме, а потом можно и обдумать вступление. За ещё что-нибудь», — написал один из участников обсуждения.

«Ай молодец, Эрдоган! Знает, когда вступить в игру. Сейчас начнется торг. Интересно, какие барыши он себе выторгует за согласие принять Швецию и Финляндию», — задумался aliscander92.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО

«Все дело в цене, а не принципах Турции», — также отметила Елена.

«Эрдоган торгуется, может Владимир Владимирович Путин ему чего пообещал. Но если Турция не может сказать «да», то скорее всего США изменят устав НАТО, и уже не надо будет спрашивать мнение всех участников НАТО на прием новых участников. И тогда пусть Эрдоган не обижается», — отреагировал «ИР».

«А теперь, мальчики и девочки, начинаем зреть в корень! Создаётся прецедент! Видя такую реакцию, когда один член НАТО может заблокировать решение всего альянса, введут систему не тотального согласия, а одобрения скажем 2/3 стран… Что это значит для нас? А вот что! Страны, проголосовавшие против, но оставшиеся в меньшинстве, могут почувствовать, что их мнение игнорируется. Это — первый шаг к расколу, теперь уже в НАТО! И это-прекрасно!» — написал Medved.

«Вы все под Америкой лежите, кто спрашивать будет?.. Нацистов вытаскивать — первыми побежали с предложением услуг», — пишет Л. М.

«Та, им там законы не писаны, скоро перепишут, что не примут, если против шесть, допустим, стран. Всё, чего они не могут достичь, с лёгкостью переписывают», — добавила Ирина Ц.

«Эрдоган себе ценник набивает», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Что-то стройность рядов НАТО ломается», — смеется Lana L.

«Либо это конец НАТО, либо самому Эрдогану. Болеем за обе команды», — с сарказмом отметил один из комментирующих.

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«Мы ждем русских на отдых, а тут какие-то шведы с финнами», — иронизирует «Просвет».

«Предполагаю сговор турков с финнами и шведами, а что? Взаимовыгодно! Турки покажут средний палец — финны и шведы выдохнут, что им не придётся с Владимиром Владимировичем Путиным ссориться. Быть в первом эшелоне под удар РФ — так себе затея», — отреагировала Элен.

«Неожиданно. Первая мысль была, что это договорняк со шведами и финнами, чтобы те соскочить смогли. Но для этого этим двум странам достаточно было провести референдумы. Не складывается», — в свою очередь добавила Светлана.

«Мне одной кажется, что чем дольше идет СВО, тем больше они там грызутся…» — задалась вопросом Maria N.

«Ну, а в итоге — получат что-то полезное для себя и скажут «да». Ну тут, как минимум, греет душу гадюшник натовский», — с сарказмом написал Alexander K.

«Сколько лет Турция пытается войти в ЕС? Вот им и ответочка турецкая», — отметил Дмитрий П.

«Я думаю, Эрдоган не забыл, кто в его стране решил устроить переворот и убрать его», — подытожила Анна.