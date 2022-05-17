Европейский союз поможет Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу. Об этом 16 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

«Мы должны помогать Украине производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас заполнены до предела. Их надо опустошить, чтобы освободить место для нового урожая. Мы работаем над вывозом этого зерна», — сказал он, добавив, что это надо делать всеми путями, включая морской.

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Заявление Борреля обсудили в мессенджере Telegram.

«Уже не скрывают», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Грабят!» — добавил Дмитрий.

«Гениально. А новый урожай они где возьмут, простите? С неба он не падает…» — пишет Irina P.

«Забыл добавить, что как только вывезут зерно — вернут на том же транспорте беженцев обратно. Чтобы было кому сеять», — с сарказмом добавил Горгуся.

«Сколько заботы об украинцах!» — добавила не без сарказма Виола.

«Украинцы, очнитесь, не дайте им это сделать, они же вам голодомор устроят. Какой урожай новый??? Кто его сеет? Спасите себя уже», — призвала Ирина И.

«Не украли, а «помогли освободить», — смеется G V 017.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Жозеп Боррель

«Это же шутка?» — не верит заявлению Борреля Hislowlow.

«Добрейшей души люди… Так переживают, так переживают…» — смеется Елена К.

«Кто-нибудь в этом цирке задаст вопрос, что будут есть сами украинцы?» — спросила Svetlana М.

«Добрые европейцы показывают украинцам, как на самом деле выглядит голодомор», — с сарказмом написал Aynur S.

«Зачем им враги, когда у них такие друзья? Можно и леса опустошить, чтоб было где новым расти, и банки, чтоб было место золото складывать», — отметил Sergey.

«Просто интересно, дойдет ли когда-нибудь до Украины, кто им настоящий враг, а кто — нет», — задумался D. V.

«Забота шакала», — добавил один из участников обсуждения.

«До последнего украинца. И не важно, каким способом», — пишет не без сарказма Galina T., указывая таким образом, что ЕС обрекает украинцев на голод.

«Они всю жизнь только [тем] и занимаются… [что] грабят страны», — отреагировал Михаил Т.

«А Европа подумала, что на Украине нет посевной и какой урожай они будут складировать на склады, если всё зерно вывезут? Украинцы, вы понимаете, что вы будете голодать, а просто так вам никто ничего не даст, а деньги дают только на войну. Западу неинтересно, а после них хоть трава не расти», — пишет Любовь Д.

«Ну кушать-то Европе хочется. А украинцы пусть голодают. Европе их не жалко. Если что, Россия накормит. Так, наверное, думают», — комментирует новость Elena P.

Мешки с зерном

«Ну, так долг платежом красен… Вот и требуют европейцы оплату зерном за поставки оружия и услуги по политическому пиару Украины… Это Россия имеет понятие благородства и может помочь безвозмездно, а у Запада только один принцип — ничего личного, только бизнес…» — отметил Alexander G.

«Только слепой не заметит, кто грабит и кто продал Украину. Я сомневаюсь, что во время голода на Украине (а он не заставит себя ждать) кто-то из тех, кто сейчас вывез зерно, поможет Украине. Друзья бы не сняли последнюю рубашку. Пора снять розовые очки», — призвала Елена.

«Будут грабить, но с добрыми сочувствующими лицами», — иронизирует Ольга М.

«Почему-то кажется, что они печеньки, приготовленные из этой пшеницы, раздавать на площади не будут, когда украинцы начнут свергать свое правительство во время голода», — написал PM.

«Вот сущность их плана! Украина будет жить хорошо только в союзе с Россией и Белоруссией! Как жаль, что украинцы не могут понять этого! Как жаль!» — подытожила Любовь.

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