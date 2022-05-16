Мировые цены на продовольствие растут уже в течение двух лет, чему способствуют перебои в поставках и производстве из-за COVID-19 и неблагоприятные погодные условия, сообщает 17 мая Reuters. Шоки на рынке зерна и растительного масла из-за военных действий на Украине привели к тому, что цены достигли рекордного уровня сначала в феврале, а затем и в марте.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Уровень инфляции резко взлетел, а рост цен на энергоносители усилил давление. Рост цен на продовольствие — особенно животрепещущая тема для стран с формирующимся рынком, где он повышает риск гражданских беспорядков и ставит политиков в безвыходное положение между необходимостью принимать меры социальной поддержки и сохранением государственных финансов.

Продукты питания остаются крупнейшей категорией в потребительских корзинах, используемых для расчета стоимости жизни, во многих странах с формирующимся рынком. По данным МВФ, в таких странах, как Индия или Пакистан, на долю продовольствия приходится около половины корзины и в среднем около 40% в странах с низким уровнем дохода.

Government.ru Пшеница

Производители продовольствия стали более осторожными: Индия объявила о запрете на экспорт пшеницы, а Индонезия приостановила экспорт пальмового масла, чтобы сдержать рост цен внутри страны.

А учитывая, что конфликт на Украине нарушил поставки не только продовольствия, но и удобрений, продовольственная инфляция может оказаться более продолжительной, как сообщил Reuters руководитель отдела исследований глобальных формирующихся рынков в BNP Paribas [французский финансовый конгломерат. — Прим. ИА REGNUM] Марсело Карвалью.

«Она здесь надолго, — сказал Карвалью. — Продовольствие всё показывает чрезвычайно выпукло: когда меняются цены на продукты, восприятие инфляции усиливается, и это подпитывает инфляционные ожидания».

По словам экономиста, попытки ослабить инфляционное давление за счет увеличения расходов дорого обойдется бюджетам, что в свою очередь чревато негативными последствиями.