В Екатеринбурге не утихают скандалы вокруг Краснознамённой группы, которая была снесена ночью в январе 2013 года. Чиновники заявляют, что готовы её вернуть, но Плотинка, где композиция спокойно простояла почти 40 лет, уже не рассматривается в качестве места размещения красных шпилей. Якобы она не выдержит нагрузки. Вместо неё чиновники предлагают другие места, на окраинах города. Местные жители — против. На форумах и в соцсетях в большинстве комментариев звучит одно требование — вернуть Краснознамённую группу на прежнее место.

eot.su Краснознаменная группа. Екатеринбург

Напомню, Краснознамённая группа была установлена на Плотинке в 1974 году. К ней крепился орден Ленина. Им Свердловск (так в 1924–1991 годах назывался Екатеринбург) был награждён за трудовую доблесть и значительный вклад трудящихся в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Сейчас на официальном портале Екатеринбурга проводится опрос о том, где устанавливать Краснознамённую группу. Опрос не первый. Ранее мэрия несколько раз этим баловалась, и неизменно по итогам голосования побеждала Плотинка. В этот раз она вообще отсутствует. Это вызвало возмущение среди горожан, что наглядно показывают комментарии на городском портале Е1.ru, где в основном тусуются люди, не отличающиеся любовью к коммунизму.

«Где взяли, туда и верните», — пишет некий дед-мопед. «Прежнее место! И только оно!» — настаивает Светлана. «Власти города, не вам это давалось, не вами ставилось, так что верните на место то, что попытались украсть», — требует ещё один гражданин.

Посыл «откуда украли, туда и поставьте» — популярный среди форумчан. Многие думают так же и требуют того же самого.

«Свердловск — город трудовой доблести и промышленный оплот тыла в Великую Отечественную войну, награждённый орденом Ленина. Любые инсинуации тут неуместны. Ибо это уже напоминает декоммунизацию. Плотинка, и без вариантов», — настаивает Козырный Джокер.

Скриншот екатеринбург.рф Опрос о том, где устанавливать Краснознамённую группу. Без варианта Плотинка

«Не забудьте орден Ленина на место вернуть, реставраторы», — напоминает чиновникам ещё один форумчанин.

«Обещали ведь на Плотинку на место вернуть? Где стояла, там и должна стоять! Хватит высасывать из пальца новые места!» — требует igormail.

«Верните на старое место на Плотинке или вид красных флагов корёжит нынешних, которые в мэрии и т.д.?» — вторит многим ещё один гражданин.

«Откуда взяли, на это место и надо вернуть!!! Мнения народа власть держащих не интересует, что хотят, то и делают. Отвратительно!» — возмущается Alena V.

«Прежнее место, уже голосовали, хватит постоянно обманывать граждан», — написал некий Саня. А один из граждан констатировал: «9 мая прошло — в мэрии патриотизма больше нет».

Пользователь Дедушка73 напомнил, что Краснознамённую группу ставили в честь достижений тех свердловчан, которые способствовал Победе, развитию страны. «Это сотни тысяч горожан города. Поставьте памятник на место, как обещали, держите слово своё, данное народу губернатором, мэром и другими…» — потребовал гражданин. И добавил: «В Прибалтике, в Польше, Румынии сносят памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Давайте не будем такими иудами, как они, не помнящими родства».

Линия сборки самоходок на Уралмашзаводе

Рабочие Уралмашзавода в годы войны

Форумчанин под ником Ветеран труда развёрнуто изложил свою позицию, и она совпадает с мнением большинства. «Где взяли — туда поставьте, воры! Не ваши заслуги, не на ваши деньги изготовлены и не вашими руками! А трудового народа награды, его кровавые трудовые мозоли и страдания, подвиги символизируют эти знамена. И хватит уже дразнить ими народ: поставим — не поставим! Всему есть предел!» — написал мужчина.

Некий Гость тоже высказался негативно о нынешних вариантах опроса. «Какие-то все варианты так себе. Раньше было в центре города, а сейчас хотят спихнуть подальше с глаз. С тем же успехом можно и не предлагать. А так получается чисто для проформы, типа — мы же все сделали, что вам еще не нравится, отстаньте уже», — заметил уралец.

«Почему-то очевидные и простые решения даются управляющему меньшинству особенно трудно», — написал ещё один гражданин.

«Вернуть на место, откуда убрали! Капиталистические насекомые, способные лишь пользоваться достоянием народа. Самолёты так и не освоили, всё на старых разработках. Строительство метро с галактической скоростью, станция раз в 1000 лет», — негодует ещё один уралец.

«Только на прежнее место и в прежнем виде. Это история города, и дешёвые отмазки не прокатят. Ищите орден, ироды, а то я знаю ваших реставраторов», — требует Седой Урал.

«Пошли к чёрту, всякую чушь голосовать. Откуда взяли, там и место», — вторит многим некий Гость.

Форумчанин As_ber надеется на то, что на ситуацию обратит внимание телеведущий Владимир Соловьёв, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Надо добиться, чтоб Соловьёв об этом узнал и организовал шумиху вокруг этого. Дядька неоднозначный, но может сделать гласно вокруг этого всего безобразия хоть что-то. Может, и пошатнёт это либеральное болото», — написал гражданин.

(сс) Совет Федерации Владимир Соловьев

Некоторые граждане признались, что приняли участие в проводящемся сейчас опросе и выбрали другие варианты, но считают, что лучше всё же вернуть Краснознамённую группу на Плотинку, на прежнее место. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, всё же ещё раз подумайте о возвращении композиции туда, откуда её тайно убрали девять лет назад. Или вас на самом деле корёжит от красных флагов?