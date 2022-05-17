Уральская транспортная прокуратура после сообщений СМИ о направлении в вынужденный простой более 900 работников авиакомпании «Уральские авиалинии» начала проверку. Действия компании будут проверены на предмет нарушения трудовых прав работников предприятия. ИА REGNUM проанализировало ситуацию в одном из крупнейших авиаперевозчиков России.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Сообщение о проверке появилось в середине мая 2022 года. Информацию о простое в комментариях «Интерфаксу» подтвердили в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, уточнив, что причиной стала геополитическая ситуация в мире. Сроки введения неполной занятости — с 1 по 31 мая 2022 года.

Между тем о том, что львиную долю коллектива авиаперевозчика могут отправить в простой, было известно еще в марте 2022 года. Телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на документ от 18 марта, подписанный руководителем и основным владельцем авиакомпании Сергеем Скуратовым, сообщил, что тот распорядился подготовить списки работников для их отправки в вынужденный простой, включая пилотов и бортпроводников.

Igor Dvurekov «Уральские авиалинии»

Справка о компании

В едином госреестре юрлиц ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» зарегистрировано в декабре 1993 года. В активе предприятия три ООО, прописанные в Екатеринбурге, — «Европорт» (турагентство), «Клуб путешествий «Крылья» (турагентство) и «Крылья Урала» (вложения в ценные бумаги, директор — Сергей Скуратов).

Скуратов также является руководителем авиакомпании и её крупным владельцем. По открытым данным, на 31 декабря 2021 года ему принадлежало 90,47% акций предприятия. В состав совета директоров на 2021 год также входил его сын — Кирилл Сергеевич Скуратов. Он же, судя по отчету за 2021 год, занимает должность коммерческого директора и имеет небольшую долю акций.

(сс) Надежда Митасова Сергей Скуратов

По итогам 2021 года авиакомпания получила выручку в размере более 95,664 млрд рублей против 54,2 млрд рублей годом ранее. И после чистого убытка в 2020 году в размере 5,8 млрд рублей в 2021 году фиксировалась чистая прибыль — 5,43 млрд рублей. По данным базы «Контур. Фокус», в разные годы ОАО было исполнителем почти 700 госконтрактов на общую сумму порядка 11 млрд рублей.

Авиапарк «Уральских авиалиний» на конец 2021 года включал 54 воздушных судна (все — Airbus): пять — А319, 26 — А320 и 23 — А321. В отчетной документации рядом с каждой авиамашиной стояла пометка «операционный лизинг». Стоит отметить, что в конце февраля 2022 года Евросоюз ввёл санкции в отношении России, запретив поставку самолётов и запчастей, а западных лизингодателей обязали разорвать действующие контракты с российскими авиаперевозчиками.

Проверки и претензии

Судя по ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», «Уральские авиалинии» фигурировали как субъект 190 проверок. Обществу только за 2022 год были объявлены десятки предостережений. Например, весной 2022 года авиакомпания неоднократно получала предостережения от управления Ространснадзора. Так, 13 мая 2022 года было объявлено сразу несколько предостережений. Такой же документ был составлен в адрес компании и 16 мая 2022 года. В графе описание предостережений есть пометка — «по сведениям о нарушении требований п. 76 ФАП-82». Речь идёт о пункте, который касается задержки или отмены рейса. Также уточняется, что «в ходе рассмотрения обращения граждан выявлены признаки нарушения ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» обязательных требований статьи 127.1 ВК РФ Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (нарушение срока рассмотрения претензии)».

В комментариях в официальной группе авиакомпании в соцсетях, у клиентов ОАО есть многочисленные претензии к срокам возврата денежных средств за отмененные в 2022 году рейсы.

ERIC SALARD Самолёт А321 «Уральских авиалиний»

В одном из предостережений от апреля 2022 года также уточняется, что «пассажирам задержанного рейса не предоставлено размещение в гостинице, пассажиры не в полном объеме обеспечены горячим питанием».

Что касается простоя, то еще в апреле 2022 года Госинспекция труда по Свердловской области объявила компании предостережение, указав на то, что «возможная выплата заработной платы не в полном объеме за весь период работы (невыплаты районного коэффициента в полном объеме) и как следствие непредоставление дополнительных дней к отпуску и иных обязательных начислений в рамках трудовых отношений в меньшем размере, принуждения к увольнению, направления в простой Коваленко А. В. может повлечь нарушение обязательных требований трудового законодательства». В схожих документах фигурировали и фамилии других сотрудников ОАО, вероятно, отправленных в простой. Уточнялось, что в Государственную инспекцию труда из департамента по труду и занятости населения Свердловской области поступили сведения о возможных нарушениях трудового законодательства в части введения режима неполного рабочего дня.

На сегодня, 17 мая 2022 года, в авиакомпании намечено заседание совета директоров (наблюдательного совета). В повестке в числе прочего — принятие решения о годовом собрании акционеров, рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты по результатам 2021 года, а также предварительное утверждение годового отчета общества за 2021 год. В этот день должны также рассмотреть годовой отчёт внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.