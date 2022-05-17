Информация, согласно которой средняя цена галлона (3,785 литра) бензина в США достигла очередного максимума в 4,483 доллара, а в некоторых штатах за топливо просят около шести долларов, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

«Пока Байден нёс до России свои санкции, не удержал стакан и расплескал содержимое на своих граждан. Старичок, ничего не поделаешь», — написал Антон Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что антисанкционная политика, которую затеял западный мир против России, удивительным образом ударила по самому Западу, практически не нанеся ущерба изначальной цели.

«Разорванная в клочья экономика страны-бензоколонки наносит ответный удар прямиком по кошельку американского автовладельца. Может быть, и Баден — агент Путина?» — задаётся вопросом Владимир А.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России, может быть, цена на бензин не растёт так же стремительно, как в США, но тем не менее стоимость других товаров оставляет желать лучшего.

«А у нас как с ценами? Растёт всё подряд. Уже который год в России цены растут и падать не собираются. Что мне теперь, радоваться, что у американцев всё плохо? Да мне плевать, если честно. Мне моя рубашка ближе к телу», — подметила Валентина Е.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Часть людей полагает, что американцы, которые получают сравнительно большую заработную плату, могут позволить себе такие высокие цены на топливо.

«Надо учитывать доход. В итоге получается, что они всё равно могут больше бензина купить на свою зарплату, чем мы. Просто пересчитайте соотношение стоимости бензина к средней зарплате», — предлагает Лилит Л.

Ряд пользователей указывает на то, что в России жить намного дешевле, нежели в США, поэтому все эти сравнения заработной платы в данном случае не работают.

«Меня удивляют люди, которые видят, что какой-то там американец получает пять тысяч баксов, и они делают вывод, что он, как барин, катается на своём Rolls Royse, живёт в замке и ни в чём себе не отказывает. Ребята, это вы в России можете чувствовать себя королём с зарплатой в пять тысяч баков! В Америке вы все эти бабки отдадите! Налоги, кредиты, еда, автосервис, спортзал, медицинские услуги, платное образование! Не завидуйте тем, о чьей жизни вы не знаете», — советует Марат К.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия выкарабкается из мирового кризиса первой и окажется по итогу на коне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Для неграмотных. Не надо сравнивать цены в России и в США. Можно сравнивать только динамику цен. И по динамике мы выигрываем и у США, и у Европы. Надо понимать, что окончательно США не рухнут, ресурс у них есть. А вот деньги на Украину кончатся скоро. А вот Европа рискует намного сильнее. Но элиты Европы не могут существовать в случае примирения с Россией. Их в таком случае сместят. Поэтому они будут насмерть биться за русофобию и за противостояние с Россией. Ценой благосостояния своих народов. И вот Европа сильно просядет. А Россия? А Россия — нет!» — считает Владимир З.

Напомним, 16 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому средняя цена галлона (3,785 литра) бензина в США достигла очередного максимума в 4,483 доллара, а в некоторых штатах за топливо просят около шести долларов.