Президент одного из самых видных консервативных аналитических центров США осудил попытку Конгресса отправить Киеву еще $40 млрд в виде военной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Сильная Америка — вот что действительно будет сдерживать Россию и Китай», — написал президент Heritage Foundation Кевин Робертс в Twitter.

«Именно это должно являться главной моральной ответственностью наших избранных лидеров. Что не сдержит Россию, так это типичная для Вашингтона игра, когда они за счет попавших в кризис людей пытаются быстро получить $40 млрд без проверки и обсуждений», — добавил американец.

При этом Робертс далеко не первым осудил действия Конгресса.

«Поражает наглость членов Конгресса, читающих нам лекции, пока они проталкивают законопроект о несметном финансировании Украины на $40 млрд без фактических дебатов, без поправок, на фоне удушения американской нефти и газа», — также осудил Конгресс в Twitter конгрессмен-республиканец Чип Рой, проголосовавший против законопроекта о выделении Киеву средств.

Официальный снимок члена палаты представителей Чипа Роя (R-TX) (сс) Конгресс США.

Комментарии Роя и Робертса вызвали бурную реакцию американских интернет-пользователей.

«Те же люди, которые отвечают за нашу внутреннюю политику, отвечают и за нашу внешнюю политику. Само собой разумеется, что наша внешняя политика должна быть по меньшей мере такой же вопиющей, как и наша внутренняя политика. Хороший плод не может появиться с плохого дерева. Что касается нашего правительства, то это скорее полностью прогнившее дерево», — пишет mikegu3.

«Я отслужил два срока в Ираке из-за лжи, которая была сфабрикована обеими партиями, чтобы помочь военно-промышленному комплексу испытать новое оружие и сделать многих людей богатыми. Если все эти конгрессмены так хотят войны, то пусть возьмут оружие и отправятся на передовую, а не посылают других воевать от имени военных спекулянтов», — указывает westernwillis.

«Это тактика «виляющей собаки», используемая здесь и за рубежом. Эти демократы прекрасно знают, в какую игру они играют, пытаясь одурачить эту страну. Мы были свидетелями этого слишком долго: коррумпированные демпартии уже почти сломали эту страну, играя в эти игры», — отвечает standswfist.

«Время для еще одной долгой войны. Поскольку Афганистан больше не нуждается в оборонных контрактах, оборонным подрядчикам нужен новый источник для продажи оборудования и оружия. Байден просто делает то, что у него получается лучше всего, — устраивает беспорядок во всем, во что он ввязывается», — считает Mowerman.

«Да, называть это картой помощи Украине ошибочно. Деньги никогда не покинут Вашингтон, они пойдут от правительства США к американским военным подрядчикам и корпорациям, они будут брать в 3 раза больше, чем стоят фактические услуги и оборудование, а затем руководители наймут еще больше лоббистов, чтобы просить больше денег, политические пожертвования будут исчисляться миллионами, американские политики будут нанимать своих детей и родственников, чтобы те зарабатывали миллионы, «работая» на их кампании, и они будут просить об отправке Украине еще больших денег. В то время как дети в Украине будут умирать», — рассуждает JayBay.

«Хотя я согласен с предоставлением поддержки Украине, я считаю, что Рэнд Пол прав. Мы должны получить хотя бы определенную отчетность, чтобы убедиться, что деньги расходуются по назначению», — комментирует tjg1.

«Независимо от проблемы, Конгресс немедленно хочет «решить» ее с помощью денег — средства, которое никогда не работало, но только звучит хорошо, когда его рекламируют мейнстримные СМИ. В действительности, если бы у нас была хотя бы половина из тех впустую потраченных долларов, которые капризно расходуются на решение мировых проблем; если бы у нас оставалась хотя бы половина этих денег, у нас был бы нулевой государственный долг», — уверен Crockett385.

Скриншот страницы i.ytimg.com Счетчик госдолга США

«Если это правда, что ЕС так мало сделал для Украины, а США выделили 40 миллиардов, то что происходит в Конгрессе? У них, конечно, нет проблем с раздачей денег налогоплательщиков..... это возмутительно», — негодует Davem195.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки в одиночку заблокировал как минимум до следующей недели двухпартийный законопроект о выделении Украине дополнительных $40 млрд, требуя предоставить подотчетность о расходах. Конгресс США пытался ускорить передачу столь крупной суммы на фоне успехов российских солдат во время военной операции на Украине.

По мнению Пола, США не могут позволить себе «быть мировым жандармом себе в ущерб» и Конгресс должен предварительно изучить и дать взвешенную оценку тем расходам, которые понесут страны. Кроме того, республиканец решил внести на рассмотрение поправку о надзоре за тем, как именно расходуется крупнейший пакет иностранной помощи за последние два десятилетия. Однако сенатор-демократ Чак Шумер заблокировал это предложение.