Байден решил вычеркнуть 5 террористических групп из черного списка США
Администрация президента США Джо Байдена планирует убрать из черного списка иностранных террористических группировок пять экстремистских групп. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен объяснил данный шаг тем, что каждая из этих групп в настоящее время считается несуществующей.
В число групп входят баскская леворадикальная, националистическая организация ЭТА; тоталитарная террористическая секта «Аум Синрикё»; радикальное религиозно-националистическое политическое движение в Израиле «Ках»; а также две исламские группы — «Мактаб хидамат аль-муджахидин» и «Аль-Гамаа аль-исламийя».
Отметим, что новость об исключении данных организаций последовала за слухами о том, что ряд политиков осудил администрацию Байдена за планы по исключению иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из черного списка террористов. Вашингтон рассматривает данный шаг в рамках переговоров с Ираном по ядерной сделке.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
«Включите в список Демократическую партию», — просит aliceiam.
«Фальсификация выборов имеет реальные последствия. У нас реальные проблемы с нынешней администрацией во главе. Посмотрите, какой бардак они устроили. Я надеюсь, что мир сможет пережить следующие три года», — отмечает badadvice760.
«Следующий президент-республиканец будет очень занят свои 4 или 8 лет, чтобы исправить все, что сделал Байден», — предсказывает justgoaway.
«Не совсем так. Да, чтобы заставить нефть течь, исправить экономику, наладить цепочку поставок, потребуется некоторое время, но все, что нужно сделать следующему президенту, это сесть в своем кабинете в первый же день и подписать исполнительные приказы, которые отменят каждый исполнительный приказ Байдена», — отвечает cajuntransplant.
«Я считаю, что это неправильно и является ужасным прецедентом. Эти группы ужасны и должны оставаться в любом списке. Но самое печальное, что даже тот ущерб, который эти злодеи наносили на протяжении многих лет, не идет ни в какое сравнение с тем, что Демократическая партия сделала с этой страной за последние пару лет», — переживает rozzy9782.
«Демократическая партия и администрация Байдена были на неправильной стороне в каждом решении внешней и внутренней политики за последние 49 лет. Байден разрушает американское производство энергии, образование, здравоохранение, Конституцию и инфраструктуру, одновременно финансируя наших врагов», — осуждает TimmyKristiansen.
«С января 2021 года и ранее Байден и остальные демократы доказали, что «ОНИ» представляют наибольшую опасность для свободы Соединенных Штатов! Будет только хуже, если они останутся на своем посту!» — восклицает rickydee.
«Ну, если Джо Байден исключит их из списка террористов, то вы точно знаете, что это вызовет проблемы в будущем. У Джо Байдена нет опыта в принятии здравых решений!» — подчеркивает gm280.
«Я никогда в своей жизни не видел администрации, которая бы так пагубно влияла на национальную безопасность нашей страны, как администрация Байдена. Когда от этой страны ничего не останется, мы все узнаем, почему и кто был ответственен за это», — предупреждает lovemycountry237.
«Эта администрация вышла из-под контроля и ведет страну к гибели. Я бы хотел, чтобы кто-то из взрослых сделал шаг вперед и взял управление на себя. Мы знаем, что Джо не понимает ничего из этого, а вице-президент без вести пропала с самого первого дня», — сетует pgocon.