Частичное восстановление подачи воды и электроснабжения в освобождённом от неонацистов Мариуполе (Донецкая Народная Республика) стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Евгений Левин. Первый электрический свет в деревне (фрагмент)

«Будут теперь люди нормально жить, а не как при «Щеневмерле», — считает Олег Б.

Многие пользователи рады видеть, как Россия в ускоренном темпе возвращает на освобождённые от неонацистов территории нормальную жизнь.

«Потому что Россия пришла восстанавливать то, что разрушали нацисты на протяжении восьми лет. Теперь люди снова могут жить в комфорте и безопасности. Вскоре Мариуполь будет ещё краше, чем был при Украине», — уверен Денис М.

Некоторые комментаторы отмечают, что благодаря присутствию российских войск местные жители могут быть уверены, что никакие нацисты больше их беспокоить не будут. Мариупольцы слишком много натерпелись от носителей человеконенавистнической идеологии.

«Это очень потрясающая новость, на самом деле! Очень здорово, что город возвращается к привычной жизни и люди могут вернуться домой! Очень рад! Россия спасает людей и бережёт их жизни!» — пишет Джеймс Г.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира

Часть людей была буквально шокирована, что Мариуполь так быстро приходит в себя от только недавно закончившихся боевых действий на территории города.

«Зная о том, в каком состоянии был Мариуполь после того, как там были такие серьёзные бои, — это просто чудо для тех, кто там остался. Серьезно! Рад, что люди там могут хоть немного более нормальной жизнью жить», — написал Данил К.

«Оживает город после того, как изгнали оттуда фашистов ВСУ. Не сидели бы в жилых кварталах — местные жители бы вообще не пострадали», — подметил Сергей Р.

Ряд пользователей указывает на то, что необходимо в кротчайшие сроки восставить городскую инфраструктуру и подарить беженцам возможность вернуться в свой родной город.

«Постепенно город возвращается к жизни. Вместе со всем Донбассом. Успели и урожаем на следующий год обеспечить регион, не пропустив посевную. Там, где это было возможно, конечно», — указывает Эмиль В.

«Здорово, что жизнь восстанавливается в Мариуполе и люди отныне смогу спокойно и мирно жить, не боясь нацистов», — написала Мирослава П.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия в очередной раз доказала, что приходит с миром и готова сделать всё, чтобы освобождённые от бандеровцев жители чувствовали себя в безопасности.

«А кто всё это делает? Неужели страшные русские? Получается, что Зеленский врал? Удивительно. Спасибо России за помощь и поддержку жителей Мариуполя. А ведь кто-то до сих пор думает, что мы агрессоры», — пишет Захар В.

Напомним, 16 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому в освобождённый от неонацистов Мариуполь частично вернулось электроснабжение и подача воды. Отмечается, что свет появился в некоторых многоквартирных домах города.