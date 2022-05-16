Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО) потому, что организация безопасности станет местом, где будет много представителей террористов, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Те две страны, турки утверждают, поддерживали курдов, против которых воюет Турция. Вот и момент истины наступил в Европе, кто за кого», — отметил Абдул М.

Многие пользователи пришли к выводу, что конфликт вокруг ситуации с курдами побудил турецкого лидера вставить палки в колеса процесса интеграции Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса.

«В Швеции проживают тысячи курдов, которых Турция считает террористами. Шведы в своё время отказались их выдавать Анкаре, вот и последовала неприятная для Швеции ответка от Эрдогана», — указывает Rurik V.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Некоторые комментаторы отмечают, что внутри НАТО скопилось достаточно противоречий, грозящих организации большими проблемами.

«Чем больше участников любой организации, тем больше противоречий. Рано или поздно возникнет конфликт интересов, поэтому это только начало. Как только хозяин (Америка) ослабнет, тогда начнётся свара — шавки перегрызут друг другу глотки», — написал Николай Х.

Часть людей полагает, что Эрдоган играется с НАТО, выпытывая для своей страны более выгодные условия.

«Какой он молодец, на два фронта играет! Турция вновь заявила о готовности направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы поставкам из России. Эрдоган торгуется с Европой и США, набивает себе цену. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это лишь вопрос времени», — уверен Станислав З.

«Что, поток туристов из России сократился? Не верю я туркам! Играются и продаются! Сегодня Эрдоган не может сказать да, а завтра будет в ладоши хлопать и радоваться вступлению Швеции и Финляндии в НАТО», — поделилась своим мнением Ирина Ш.

«Эрдоган сидит на всех стульях сразу, пытается везде быть хорошим и про себя любимого не забывать», — считает Артём Г.

Ряд пользователей указывает на то, что руководству альянса предстоит решить: стоит ли удовлетворять требования турецкого лидера, либо же следует расстаться с членством Турции в НАТО.

«Вот это поворот! Теперь, что, Турцию из НАТО исключат? Или в ОДКБ появится новый член?» — гадает Степан Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что под давлением США не устоит даже такой политик, как Эрдоган.

«Это как-то скажется на их вступлении в НАТО? Мне кажется, что Эрдогана даже спрашивать никто не станет. Просто примут и всё. А Анкара пускай возмущается. Что она сделать-то может?» — задаётся вопросом Наталья М.

«А будет ли его ответ влиять на решение? И будет ли он так уверен в своём высказывании, когда на него начнёт давить Америка?» — задаётся вопросом Марина С.

Напомним, 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге о том, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе потому, что организация безопасности станет местом, где будет много представителей террористов.