Ведущий американский эксперт по инфекциям Энтони Фаучи рассмеялся и ответил «нет», когда корреспондент CNN спросил, останется ли он в администрации Белого дома, если экс-президент Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Начиная с 1980-х годов Фаучи занимал должность директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, а в начале 2020 года возглавил отдел федерального правительства по борьбе с коронавирусом.

При этом в свое время Трамп часто конфликтовал с доктором по поводу карантинных мер, тестирования на COVID, работы предприятий, ограничения поездок в Китай и ряду других вопросов.

Американские инетрнет-пользователи обсудили заявление Фаучи под соответствующей публикацией Fox News.

The White House Энтони Фаучи

«Какая замечательная идея — избрать Трампа и одновременно избавиться от Фаучи и Байдена. Это решит множество проблем», — пишет 9ironranchhand.

«Трамп давно должен был его уволить. У Фаучи слишком много власти, и он не был избран», — отмечает Mitchryder.

«Как будто это будет зависеть от него. Как только Трамп или любой республиканец будет приведен к присяге в качестве президента, Фаучи будет арестован», — указывает NoAmnesty.

«Что ж, это лишь дает людям еще одну вескую причину поддержать Трампа в 2024 году», — поддерживает Ronjovi.

«История покажет, что Фаучи потерпел неудачу. История покажет, что закрытие экономики было бессмысленным и что ничто не остановило и не замедлило распространение вируса. История покажет, что правительство принимало неверные решения на протяжении всего пути (например, отправляя ковидных больных пациентов обратно в дома престарелых). История также покажет, что правительство не учится на своих ошибках. Оно никогда не учится», — уверяет mf2017.

«Дело не в «неудаче», это был тест на ослабление, подчинение и определение эффективности глобального манипулирования через обман СМИ и медицинскую дезинформацию. Они знают, что есть миллионы людей, которые напуганы, что овцы будут склоняться перед кем угодно. Они сняли свой контроль только из-за промежуточных выборов. Если бы выборы не приближались, это никогда бы не закончилось», — отвечает eloybestwanger.

«Фаучи заставил меня и других сомневаться в легитимности науки. Наука имеет дело с фактами и формулами, а не с политическими притязаниями и политикой», — подчеркивает foghorn406 703.

«Ему не придется беспокоиться об уходе, потому что Трамп уволит его, как только будет переизбран», — верит uscitizen439.

«Для меня уход Фаучи — это решающий момент. Я буду голосовать за президента Трампа столько раз, сколько смогу», — указывает marinesgtvietvet401.

«Если это так, то похоже, что решения и рекомендации Фаучи по здравоохранению полностью политически мотивированы. Если бы он был беспартийным, то не имело бы значения, кто находится в Белом доме», — подчеркивает american_freedom1.

Напомним, что в 2020 году Байден, тогда еще будучи кандидатом в президенты от демократов, заступился за Фаучи, которого после выборов намеревался уволить Трамп, в то время являвшийся президентом.

«Нам нужен президент, который на самом деле слушает таких экспертов, как доктор Фаучи», — заявил Байден.

Главу «Национального института здравоохранения» призвали уволить сторонники Трампа на предвыборном митинге. Трамп сказал сторонникам «подождать немного после выборов».