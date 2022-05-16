Жители в Южной Корее обсудили главу правящей партии, призвавшего представителя правительства извиниться за «непристойное» стихотворение.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно южнокорейским СМИ, глава правящей партии «Сила народа» Ли Чжун Сок 16 мая призвал секретаря президента по административным вопросам Юн Чжэ Суна принести публичные извинения за то, что он использовал непристойные выражения в своих стихах.

Известно, что секретарь по административным вопросам Юн Чжэ Сун оказался в затруднительном положении после того, как стало известно о том, что в стихах, которые он написал около 20 лет назад, содержались строки, которые описывали сексуальное домогательство в метро.

«Секретарь Юн должен принести публичные извинения, — заявил глава правящей партии. —Учитывая современные стандарты, которые изменились за двадцать лет, можно увидеть большой разрыв между общественным мнением и выражениями, которые он использовал как поэт».

Известно, что это первый случай, когда руководство партии «Сила народа» публично раскритиковало секретаря и потребовало от него извинений.

Однако Ли Чжун Сок не стал просить Юн Чжэ Сона уйти в отставку, отметив, что Тхак Хён Мин, который занимал должность секретаря при администрации Мун Чжэ Ина, сохранил свою должность после того, как извинился за неуместные выражения в своей книге.

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«Конечно, он должен извиниться и уйти в отставку», — тролит mkl3***.

«Между прочим, у него неплохие стихи», — отметил dvd3***.

«Вместо извинений он должен подать в отставку», — считает jyj7***.

«Даже в династию Чосон это не стали бы считать большой проблемой», — пишет shk2***.

«Это же было двадцать лет назад… Это как-то странно», — утверждает jyoc***.

«От него нужно избавиться, прежде чем он успеет запятнать президента Юна», — считает oasi***.

«Чжун Сок на себя бы посмотрел сперва», — советует chul***.

«Не нужно винить партию или прикрываться членами семьи, которые занимают должность в правительстве. Поскольку новое правительство только приступило к работе, пожалуйста, не нужно идти по стопам демократов…» — призывает jr27***.

«Не думаю, что Ли Чжун Сок имел право говорить такое», — считает yj07***.

«Может, сам уйдешь в отставку?» — вопрошает hy57***.

«Сколько ни смотри на правящую партию, она менее коррумпирована, чем демократы», — утверждает qkrd***.

«Это смешно. Рассматривать поэзию с точки зрения совершения реальных домогательств…» — пишет oran***.

«Не факт, что поэт и тот, с кого срисован облик домогавшегося до женщины, один и тот же человек!» — отмечает v310***.

«Он точно компетентен, раз такое говорит?» — интересуется yeey***.