Королева Великобритании Елизавета II посетила финальное шоу королевской конной феерии «Галоп через историю», посвященное платиновому юбилею (70 лет правления королевы. — Прим. Д. С.). Шоу началось в четверг, 12 мая, оно прошло в Виндзоре. В выступлении приняли участие около 500 лошадей и 1000 артистов. Также в последний вечер слова королеве адресовал ряд актеров, в том числе Том Круз и Хелен Миррен.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Официальное четырехдневное празднование Платинового юбилея пройдет со 2 по 5 июня.

Многие пользователи напомнили, что королева не приехала на государственное открытие парламента во вторник, 10 мая, и вместо нее речь палатам прочитал принц Уэльский Чарльз.

ukhouseoflords Чарльз произносит речь королевы от имени своей матери

«Замечательно, что Бетти может приехать сюда, но не на большое открытие парламента», — прокомментировал @lordyfan.

«Интересно, что она поставила в приоритет лошадей, а не государственное открытие парламента. Что посетил Борис Джонсон?» — спросил @jezobrien.

В комментариях также отметили, что присутствие королевы на шоу показало, что с ее здоровьем всё в порядке и жить она еще будет долго.

«Она всегда поддерживала Великобританию и Содружество наций, мило видеть, что она вновь улыбается, особенно после одиночества, которое она пережила во время правил Бориса Джонсона», — написала @NoreenPower9.

«Это было замечательно, шикарное шоу, мило было увидеть счастливую королеву, мне так нравится ее улыбка», — отметила @Oscarsnana.

«Я думаю, что мероприятие было замечательным, королеве действительно понравилось. Я заметила слезу на ее щеке, когда ее внучка ехала в карете принца Филиппа, но она выглядела более расслабленной, чем я когда-либо ее видел», — написала @RosaPetrovna.

Некоторые пользователи уверены, что королева уже слишком старая для управления страной, поэтому она пошла на шоу вместо парламента.

«Ее лицо засияло, когда появились кони и пони. В целом кажется, что ей понравилось. Но ей 96 лет, так что следующей вещью, доставившей ей удовольствие, стала кровать», — написала @Poke_In_The_Eye.

«Ей нужно уйти на пенсию и наслаждаться оставшейся жизнью, делать то, что ей нравится. Остальные могут заняться ее делами, не так ли?» — уточнил @GerdVL.

«Это всё, конечно, чудесно, но она, очевидно, приняла решение, что это важнее, чем посещение государственного открытия парламента, и это абсолютно нормально. Тем не менее в том случае, если государственные дела больше не являются ее приоритетом, тогда она больше не должна быть главой государства», — считает @VicVertigo.

«Она прошла шесть метров прошлой ночью, и ей даже не пришлось говорить речь! Чарльз будет королем, это была хорошая практика для него!» — ответила @Emmam202 212.

«Определенно всё хорошо, но в этом и суть. Почему она должна выполнять обязанности главы государства в возрасте 96 лет, когда два поколения наследников сидят и крутят пальцами?» — согласился @VicVertigo.

Ряд комментаторов отметил, что прошлая неделя является свидетельством разрушения монархии уже при Елизавете, а когда она умрет, Великобритания превратится в республику.

«Я думаю, что люди начали просыпаться от этой смехотворной реальности королевской семьи, которая окончательно придет после смерти королевы. Устаревшие привилегии и права не приносят никакого положительного эффекта в наши жизни. По крайней мере, Меган и Гарри пытаются быть уместными в современном мире», — считает @SeanSmithCeleb.