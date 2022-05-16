Девять украинских боевиков, которые вышли с территории «Азовстали», представляли интересы большей группы и попросили о переговорах. Об этом 16 мая заявил командир батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие обратили внимание на просьбу украинских боевиков о переговорах. Участники обсуждения стали задаваться вопросом, для чего нужны переговоры, если необходимо сдаться в плен для того, чтоб остаться в живых.

«Пусть сдаются, всё равно им придется отвечать», — написал Аleksey S.

«Главное, не менять их! А судить по максимуму! Иначе солдаты наши не поймут», — добавил «Доктор».

«Поняли, что их слили», — отреагировала Юлия.

«А разве они ещё не поняли условия сдачи? Руки вверх и на выход», — задается вопросом Lil.

«Очень странное поведение, о каких переговорах может вестись речь? Может, они еще условия будут ставить? Плен или смерть — всё, других вариантов нет и быть не может. Самое главное, чтобы все руководители «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иностранные гости-наемники были пойманы. Весь мир ожидает, кто там из важных находится. Не исключено, что они ищут лазейки», — предположил Misha R.

«Думаю, они очень много интересного расскажут всему миру», — написал roman06 041 987.

«Какие могут быть переговоры с террористами?» — также не понимает Елена.

«О сдаче в плен с последующим судом над ними!» — ответил Елене «Бред Сумасшедшего».

Пленные немецкие солдаты под Москвой. 1941

«Ну, сейчас начнётся… «Нам нужны гарантии…», выпустите, а то помрём…» — отреагировал D.

«Взять в плен, вылечить, накормить, нациков осудить, остальных живых, здоровых обменять. И пусть Украина объяснит им, глядя в глаза, зачем их побратимы два месяца умирали в катакомбах, гния заживо», — написал Игорь Б.

«Давно пора выйти им! Видать, выходка на «Евровидении» их «победителей» тоже не помогла. Их любимый президент бросил их и дал героев Украины, лишь бы они умерли в нечеловеческих условиях и раненые сгнили заживо. На самом деле жалко раненых, как никак люди страдают. А там пусть суд будет открытый, и пусть заставят их всё рассказать», — прокомментировала новость Tatiana.

«Да лишь бы опять не попытки отвлечь и прорваться. Им надо живыми сдать натовцев, если они там реально есть. Из-за них и с их подачи вся эта мясорубка сейчас идет. Надо быть полным дебилом, чтобы не понимать, из-за кого они сейчас гниют в катакомбах, и рушится их страна. Кто на самом деле враг», — отметил Валерий Ф.

«Наверное, опять санитары и повара», — с сарказмом пишет Елена.

«Ребята, нам на диванах легко выступать на тему, «зачем переговоры». Так, может, лучше взять в плен и судить нашим судом? Пленные Киеву они не нужны. Они им нужны героически погибшими. Ждут — не дождутся, когда помрут, чтоб начать их «небесным полком» обзывать и портреты по всем школам развешивать рядом с Бандерой. А пленные и живые — это уже не святые», — подытожил Владимир Р.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что группа украинских военных вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдалась в плен.