Европейский союз собирается предложить газовым импортерам решение, которое позволит не нарушать санкции при покупке топлива из РФ и «эффективно удовлетворять» требования президента РФ Владимира Путина об оплате в рублях. Об этом 15 мая передает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Отрицание — гнев — торг — депрессия — принятие — оплата в рублях», — пишет Irene et Sonya.

«Тю… А разговоров-то было…» — с сарказмом отреагировала Юлия.

«Кто бы сомневался?! Они готовы только говорить всем: «Потерпите, скоро будет лучше». Сами терпеть не намерены», — добавил один из комментирующих.

«Особенно меня порадовало, что на закрытом заседании! Очень показательно! Сплошное лицемерие! А потом на закрытых заседаниях и санкции начнут отменяться», — отметила Kseniya.

«А почему заседание было закрытое? Боятся американцев? Или Зеленского не хотят «расстраивать»?» — недоумевает Елена.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«Схема простейшая и, скажу, гениальная. Плати на счёт в нашем банке, дальше банк всё сделает. Фишка в том, что каждый должен открыть счёт в российском банке и через этот счёт вносить деньги. Ещё несколько месяцев назад об этом если бы сказали, всех посчитали сумасшедшими. А так всё нормально. Владимир Владимирович Путин нагнул всех, притом он всегда дружелюбен и ласков с ними, как с детьми малыми или с больными», — написала Дарья Г.

«Вот так вот, без газа и не туды и не сюды», — иронизирует 47 175.

«Было понятно, что европейцы, поворчав, согласятся платить за газ в российских рублях. У них нет лучшей альтернативы, чем российский газ. Платить в «правильной» валюте втридорога за сжиженный американский газ — не выход… Поэтому без лишнего шума Европа будет платить в рублях за российский газ. Россия получит от этого свою выгоду, а доллар — оплеуху. Уважаю Путина за то, что он очень вовремя делает предложения, от которых невозможно отказаться и которые на пользу России», — отреагировала Елена.

«Думаю, что за пшеницу ЕС будет платить золотом», — добавил Валерий.

«Европейцы рассудили: Зеленский — это одно, а российский газ — это что-то другое», — пишет Ольга.

«Это ещё зима не наступила», — отреагировала Виктория.

«Никогда такого не было и вот опять! Сейчас начнут скупать в таких количествах, что труба через Украину не выдержит. И привет «Северный поток — 2». Им же надо во все ёмкости Европы набрать, включая баночки для анализов. Они же гордо от газа в 2024-м планируют отказаться», — смеется «Горгуся».

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

«Интересно, а как Польша и Болгария к этому отнеслись? «А что, так можно было?» — смеется Виктория.

«Скоро разморозят золотовалютные средства и будут совещаться и думать, как вернуть их без процентов», — прокомментировал новость Kay Yak.

«Надо все ресурсы за рубли переводить», — призвал LeG1on13.

«Первый этап — отрицание действительности. Второй этап — осознание действительности. Третий этап — принятие действительности. Спустя совсем недолгое время наступил этап «принятия», как я и говорил ранее. Все предыдущие два этапа прошли как-то громко и публично! А этот завершающий этап принятия, скорее всего, постараются как-то приглушить каким-то «убедительным оправданием», — добавил Николай Г.

«Главное, в итоге дойти до такой схемы, когда цена на газ, нефть, уголь, металлы, и (!) обогащенный уран будет сразу устанавливаться в рублях», — написал Andrey N.

«Ещё надо им сказать, чтобы каждый раз при оплате они кричали: «Слава России!» — пошутил «Юсик».

«Ну и чего выёживались? Орали, слюнной брызгали, рвали на груди «тельняшку»…» — подытожила Виктория П.