В Грузии выяснили, что события на Украине закончатся не скоро и что они ведут к войне между НАТО и Россией, которую желает развязать США. Соответствующий пост на своей странице в соцсети Facebook опубликовал грузинский аналитик Д. Г. и за несколько минут собрал десятки комментариев. Большинство пользователей разделили мнение аналитика.

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«Когда я после 24 февраля написал, что напряженность Украиной не закончится и затем обязательно будет страна — член НАТО, я написал это только на основании знания того, в чьих интересах была несбалансированность и какое значение присваивала ей одна сторона кризиса. Вторая же сторона это игнорировала… Сейчас на передний план вынесена тема Польши», — пишет аналитик.

Чуть ниже он задается вопросом: чего желают США? И дает свой ответ.

«Ответ ясен: войны с Россией через Польшу. Сама Польша с ее 300-тысячной армией и ее скудным вооружением никакой угрозы не представляет, но ядерное оружие и ракетные системы — реальная угроза. Вместе с тем охваченная идеей-фикс восстановления «Речи Посполитой» Польша, а также Запад открыто говорят о вторжении на Украину, что автоматически станет огромным очагом кризиса. О противостоянии с НАТО сегодня открыто говорят и на Западе, и в Совете безопасности России», — пишет Д. Г. и делает новый прогноз.

По его оценке, шансы НАТО на победу в случае вовлечения в войну равны нулю, а Европе гарантирован полный крах. При этом США, по мнению эксперта, воевать и не собираются.

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«Многие, кто имеет способность анализа, давно сложили щит и меч, а вы, господин Д., боретесь, чтобы пробудить людей и не дать им совершить ошибки. Спасибо за это», — написала пользователь Ц. В.

«Интересно, а наше правительство читает ваши предсказания? Вы всегда даете правильные прогнозы», — констатировала М. М.

«За всем этим, наверное, последует распад НАТО», — предположила Т. Т.

«Да услышит вас Бог», — взмолилась М. Л.

«Господин Д., я во всем с вами согласен, кроме успеха России. У России нет ресурсов, чтобы выиграть войну у НАТО», — возразил Г. Д.

«Я не о выигрыше и поражении говорю. Я ясно написал, что произойдет. А что касается ресурсов, они имеются», — ответил автор поста.

«А что вы называете выигранной войной? Охваченную ядерным огнем Европу? Даже если Россия полностью исчезнет, это будет победой?» — возмутился Г. Д.

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«Никто от этого противостояния не выиграет, но видимо, этого и хочет сатана», — констатировал Г. Б.

«Победителем в этой войне пока считается империя зла. Россия не может прямо и открыто противостоять разжигателям войны. Поэтому обязательно должны устроить фейерверки диверсий», — предположила М. С.

«Я все удивлялась, как оно (НАТО) должно распасться. Что должно случиться…» — добавила долю удивления в комментарии Т. Т.