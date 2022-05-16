Финляндия объявила о своем решении прекратить политику военного нейтралитета и подать заявку на вступление в НАТО. Ожидается, что и Швеция сделает аналогичное заявление в ближайшие дни. Позиция Турции по этому вопросу, которая имеет право вето, как и другие 30 стран, обсуждалась на встрече министров иностранных дел НАТО в Берлине. На встрече министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что мы «не расцениваем положительно» события в Швеции и Финляндии, после чего последовали дискуссии.

Выступая для информационного агентства Reuters, пресс-секретарь и советник президента Ибрагим Калын отметил:

«Турция не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, она хочет ограничения террористической деятельности в скандинавских странах. Мы не закрываем дверь. Но по своей сути это вопрос национальной безопасности Турции. Террористическая организация РПК собирает средства в США и ЕС и имеет «сильное и признанное» присутствие в Европе, особенно в Швеции».

Кроме того, последовала реакция России относительно возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Заместитель министра иностранных дел России заявил, что «если НАТО разместит ядерную энергетику и инфраструктуру вблизи российской границы, Москва примет необходимые меры». Заявив, что Россия не настроена враждебно по отношению к Швеции и Финляндии, заместитель министра также отметил, что не видит реальных причин для вступления двух стран в альянс НАТО.

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Данный вопрос стал горячо обсуждаемой темой в социальных сетях.

Журналист, публицист Джемиль Барлас публикует следующий комментарий.

@sekondvirus: «Заявление Эрдогана по Швеции и Финляндии о том, что они наложат вето на их членство в НАТО, снова сделает его мишенью. Не забывайте, переворот 12 сентября 1980 года был совершен для того, чтобы Греция могла вступить в НАТО и не осталось для этого препятствий…»

Деятель науки Садык Джан публикует следующие комментарии в ответ на это сообщение.

@SadikCanİpek: «Он не сказал, что Турция наложит на них вето. Он сказал, что «мы не расцениваем положительно». Между этими двумя выражениями есть разница. Например, несколько дней назад мы увидели, что в политике и дипломатии есть такая вещь, как реальная политика, когда он обнял наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана».

@SadikCanİpek: «Кроме того, важно и следующее: до настоящего времени Турция никогда не использовала право вето в НАТО. Надеюсь, на этот раз она будет действовать решительно и воспользуется своим правом вето, как поручил президент».

Пользователь по имени Бейза публикует следующий комментарий.

@Bey_zun: «Даже когда еще не было на повестке вето Швеции и Финляндии, они и так уже пытались устроить государственный переворот. До сих пор неясно, кто это сделал. Это невозможно осуществить без поддержки государства и разведывательной службы. Даже если мы не наложим вето, они снова попытаются устроить переворот при удобном случае, мы всегда являемся мишенью, нам и делать ничего не нужно».

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Пользователь с ником Hayal Kuran Gerçek публикует следующий комментарий.

@HayalKuranreal: «Сейчас НАТО спроектировано под интересы Запада, и в большей степени США. Если НАТО хочет стать единственной легитимной армией в мире, оно должна пригласить Россию и Китай. Если это произойдет, его следует перепрограммировать на благо всего мира, а не Востока или Запада. И НАТО, и ООН должны быть перестроены».

Омер Фарук Паша публикует следующий комментарий.

@urfan_faruk: «Основной вопрос — это способность ответить Великобритании, которая с легкостью управляла Турцией с 1923 по 1980 год. Это правительство США заявляет, что больше не сможет управлять ей в одиночку! Как вы знаете, в этой стране правоцентристы и левоцентристы поубивали друг друга, отстаивая интересы США (правоцентристы) и Великобритании (левоцентристы). Вот каким был высший разум! В этом и заключалась игра!»

Мехмет Улуышык публикует следующий комментарий: «Неужели мы на пороге третьей мировой войны? Финляндия и Швеция хотят стать членами НАТО. Эти две страны хотят в ближайшее время вступить в НАТО. Россия заявила, что находится под угрозой. По сравнению с тем, что происходит на Украине, грядет глобальная война».

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Абдуллах Топал публикует следующий комментарий.

@AbdullahTopal: «Мы продешевим США, если в обмен на то, что мы не наложим вето на членство Швеции и Финляндии в НАТО, они предоставят нам F-16. Мы должны требовать все места, занимаемые Демократическим союзом и США в Сирии. В обмен на наложение вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО со стороны России должно быть требование передать нам то, что у них есть в Сирии».

Байрам Байрактар публикует следующий комментарий.

@BayramBayrakd12: «США использовали мотивацию подстрекательства и призыва к действиям в вопросе вступления Украины в НАТО. Россия поняла эту игру и атаковала. То, что произошло потом, всем известно. Я не буду аплодировать России, мне жалко народ Украины. Теперь Финляндия и Швеция в результате подстрекательства США хотят членства в НАТО. США поступают неправильно. Они предают весь мир огню».