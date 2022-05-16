На Украине либертарианские аналитические центры и политики уже строят планы на тот период, который начнется после завершения специальной военной операции России по денацификации страны. Будущее бывшей советской республики было одной из главных тем на форуме Europe Liberty Forum 2022, который был организован ведущей мировой ассоциацией либертарианских аналитических центров Atlas Network и прошел 12 и 13 мая. Изначально мероприятие должно было состояться в Киеве, но из-за боевых действий его перенесли в Варшаву, пишет немецкий историк Райнер Цительманн в статье, вышедшей 15 мая в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Одним из приглашенных выступающих был депутат Верховной Рады Украины и правящей партии президента Украины Владимира Зеленского Марьян Заблоцкий. Заблоцкий также входит в Фонд экономической свободы Украины, либертарианского аналитического центра, основанного в 2015 году. По его словам, подоходный налог на Украине недавно был снижен до 2% и были отменены многочисленные правила и тарифы.

«Сейчас мы самая экономически свободная страна в мире», — говорит он мне.

Снижать налоги и отменять правила, пока страна находится в состоянии вооруженного конфликта, — это более чем экстраординарное решение. Обычно в такое сложное время правительства резко увеличивают налоги и расширяют сферу своей деятельности. В 1942 году правительство США приняло Закон о победе, в результате чего максимальная ставка налога взлетела до 88%, а в 1944 году этот уровень вырос до 94% в результате различных дополнительных налогов. В Великобритании максимальная ставка налога выросла до 98% в 1940-х годах, а в Германии она поднялась до 64,99% в 1941 году.

«Мы считаем, что мы сильнее, когда экономически свободнее», — сказал Заблоцкий.

По его словам, самая важная цель состоит в том, чтобы экономические реформы, которые были приняты в качестве временных мер, оставались в силе после завершения конфликта.

Цитата из видео «Марьян Заблоцкий Как снизить цены в Украине Новые лидеры» Марьян Заблоцкий

После конфликта — фраза, многократно повторяющаяся на форуме. Никто из представителей Украины не обсуждал, чем может закончиться нынешнее противостояние. Напротив, они сосредоточились исключительно на возможностях, которые откроются после «победы». Наталья Мельник, представитель Центра свободного рынка имени Бендукидзе в Киеве, заявила, что было бы неправильно стремиться к «восстановлению Украины».

«Мы не можем стремиться вернуться к условиям периода до конфликта, нам нужно создать что-то новое», — заявила она.

Она говорит об «окне возможностей» и ссылается на данные «Индекса экономической свободы» Фонда «Наследие» (Heritage Foundation), согласно которому Украина является самой экономически несвободной из сорока пяти стран европейского региона. В мировом рейтинге Украина занимает 127-е место, уступая таким странам, как Индия и Никарагуа. Фонд «Наследие» называет самыми большими недостатками Украины сложившиеся имущественные права, ситуацию с верховенством закона и регулированием рынка труда.

Роман Ващук, посол Канады в Киеве с 2014 по 2019 год, а ныне бизнес-омбудсмен на Украине, придерживается более тонкой точки зрения: Украина не настолько экономически несвободна, как уверяют Индекс Фонда «Наследия» и другие статистические данные.

«Такие рейтинги оценивают только официальную статистику, которая не отражает огромную теневую экономику Украины», — подчеркнул Ващук.

По его словам, многие люди на Западе были удивлены тем фактом, что украинская армия находится в гораздо лучшем состоянии, чем они предполагали. И то же самое, говорит Ващук, относится и к экономике страны.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Особенно в секторе информационных технологий, который, по словам Наталии Мельник, насчитывает не менее 250 тыс. специалистов, компании широко используют налоговые лазейки. Раньше максимальная ставка налога на Украине составляла 20%, но существует регулирование, позволяющее «индивидуальным предпринимателям» платить всего 5%. На самом деле, говорит Ващук, изначально этот налог был рассчитан на мелких предпринимателей, но им пользовались и предприниматели, в том числе IT-специалисты.

Все согласны с тем, что реформа необходима срочно, тем более что многие действующие на Украине постановления сохранились еще с 1970-х годов, со времен Советского Союза. Том Палмер, исполнительный вице-президент по международным программам Atlas Network, предположил, что образцом для будущего Украины может служить послевоенный министр экономики Германии Людвиг Эрхард, который ввел рыночную экономику после Второй мировой войны. Также часто звучат призывы к плану Маршалла для Украины. Палмер считает, что Украине поможет не план Маршалла, а только рыночные реформы, подобные тем, которые ввел Эрхард.

Палмер, несомненно, прав. Экономический курс, намеченный Эрхардом в рамках политики свободного рынка, явно больше способствовал последующему «экономическому чуду» Федеративной Республики Германии, чем «план Маршалла», названный в честь тогдашнего госсекретаря США Джорджа К. Маршалла, который предоставил помощь для облегчения экономических страданий и голода населения по всей Европе после Второй мировой войны. Объем программы составил $13,1 млрд. Несмотря на то, что британцы получили от плана более чем в два раза больше, чем немцы, Великобритания не развивалась так же хорошо, как Германия. В то время как британцами правили социалисты, Эрхард ввел рыночную экономику в Германии, уже разработав свою политику во время войны.

Генерал армии США Джордж К. Маршалл

Либертарианские аналитические центры на Украине имеют более тесные связи с политиками страны, чем аналогичные аналитические центры в большинстве других западных стран. Александр Данилюк, соучредитель Центра свободного рынка, был министром финансов Украины с 2016 по 2018 год, а Заблоцкий, депутат парламента, считает, что большинство украинских парламентариев придерживаются либертарианских принципов. Тем не менее либертарианская Atlas Network также оказывает Украине вполне практическую помощь. На сегодняшний день организация собрала $2,3 млн в поддержку Украины. Немцы и американцы, входящие в сеть, не только вносят деньги, но и поставляют на Украину лекарства, приборы ночного видения, дроны и бронежилеты. В The Spokesman-Review появилась статья под заголовком «На Украине сетью сопротивления становится неформальная сеть либертарианцев».

Либертарианская программа для Украины понятна.

«Когда мы говорим о «новой Украине», мы имеем в виду прежде всего три вещи», — говорит Наталья Мельник, перечисляя их: «борьбу с коррупцией, верховенство закона и экономическую свободу».

Возможно, это звучит немного пафосно, говорит она, но «свобода — наша религия». На протяжении всей акции Atlas при каждом удобном случае люди умоляли друг друга: «В следующем году в Киеве».