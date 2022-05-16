Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу призвал Италию не пускать в страну российских туристов. По его словам, гостям из России надо показать, что им не рады, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Это заявление не стали широко цитировать итальянские СМИ, понимая, по всей видимости, возможную реакцию читателей. Тем не менее в соцсетях простые итальянцы выражают крайнюю степень возмущения просьбой Зеленского.

В числе эпитетов, которыми награждают пользователи киевского лидера, самыми мягкими и цензурными оказались лишь такие, как «клоун» и «имбецил».

«Говорю тебе от всего сердца, иди к чёрту! Ты и твоя банда токсичных нацистов-попрошаек», — прокомментировал Алекс Р.

«Вы приехали в Италию, мы вас приняли, а вы уже раскрасили некоторые статуи и стены в желто-синий цвет», — сетует Сальваторе Л.

«А я всё жду, когда ты скажешь, какие трусы мне надеть», — пошутил Роберто М.

«Этот парень такой же тупой, как и те, кто его оправдывает!» — считает Мария Грация К.

«Этому всё кажется, что он в театре, и он устраивает своё клоунское представление» — добавил Эцио К.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Из-за этого манипулируемого идиота погибает много невинных людей. Иди на передовую, вместо того чтобы выступать на ток-шоу и говорить глупости», — призвала Барба Р.

«Кто-то сказал, что русские — это евреи наших дней. К сожалению, я боюсь, что это правда», — рассуждает Вероника Даль М.

Многие отмечают, что рады видеть в Италии российских туристов. И не только потому, что они туристы.

«Лучше заткнись, ты не в Италии и не можешь говорить от нас. Русские есть и всегда будут желанными гостями», — отметила Клаудиа Б.

«Говорите про себя и свою страну. У нас русских туристов любят и более чем ждут, потому что русские туристы — правильные и честные люди. К сожалению, я не могу сказать того же о вас, натовских марионетках», — пишет Антонио Де П.

«Пытаешься лезть не в своё дело, придурок, разжигающий войну? Русским туристам в Италии рады не только потому, что они туристы, но и потому, что они друзья», — подчеркнул Акилле Б.

Austin Keys Рим

Напомним, ранее украинский президент обратился с аналогичной просьбой к руководству Турции. В ответ турецкие политики назвали его глупым клоуном, который несёт чушь.

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