Рейтинг президента США Джо Байдена рухнул до отметки в 39%. По данным NBC News, это стало новым антирекордом для глав Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Катастрофическое падение рейтинга Байдена активно обсуждают пользователи соцсетей, в том числе телеграм-каналов.

«Старому дяде нужно кормить птиц зерном вместо того, чтобы править страной», — считает пользователь с ником Ulito.

«Хватит измываться над дедушкой. Пусть на пенсию идёт», — предлагает Светлана Ш.

«Всем ясно, что страной управляет не этот немощный дед», — предположил Николай.

«Ему пора на пасеку, пчёл разводить», — считает Aleksei.

«Ему уже прогулы на кладбище ставят», — шутит Александр Д.

«Осенью будет импичмент», — предположил Сергей.

«Скоро до них начнёт доходить…» — комментирует LaTent.

Пользователь с ником Я. напомнил о том, как Байден «то воздуху руку жмёт, то имена и должности путает…»

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Gage Skidmore Джо Байден

«Долго же американцы допетривают», — иронизирует Артур.

«Когда до них дойдёт, что демократия по-американски — это зло! Каждый раз, когда они приходят к власти, планету лихорадит», — комментирует Viron I.

«Его медсестра должна поддерживать. Чтобы не завалился», — предложил решение проблемы Алексей И.

«Байден, ты невероятный! Не останавливайся!» — оставил саркастический комментарий Иван М.

Не лучшего мнения о Байдене и пользователь Vitaly: «Он уничтожает Америку!»

«Странно, что вообще кто-то это поддерживает», — рассуждает Елена G.

Пользователь Ммммм считает, что Байдену уже давно «пора на заслуженный отдых»: «На Украине — наркоман, в США — больной дедушка. Парочка: баран да ярочка!»

«Гоните этого Байдена, он вас обворовывает, граждане США…» — подытожил обсуждения Олег.

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