Решение украинского президента Владимир Зеленский подписать закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» на Украине, дела в отношении которых будут рассматриваться в сокращённые сроки, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«А пророссийские партии — это все, кроме «Слуг народа», я правильно понимаю?» — интересуется Алексей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский нарушает все юридические и конституционные нормы Украины, навешивает на своих политических конкурентов ярлыки, и занимается чем угодно, но только не заботой о благополучии украинских жителей.

«Пророссийская — это крайне расплывчатая формулировка. Под это дело можно подогнать всё, что угодно. Это вообще никак с законом и конституцией Украины не вяжется. Зеленский стал настоящим диктатором», — указывает Андрей М.

Некоторые комментаторы уверены, что Зеленский преследует лишь одну цель — устранить всех своих конкурентов, намертво вцепившись в президентское кресло.

«А пророссийские — это все, кто против наркомана? Ну да, логично, это ведь новая нацистская Украина Зеленского!» — пишет Михаил А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

«Когда мочить политических конкурентов, как не во время боевых действий, когда ты узурпировал власть и объявил военное положение в стране. Конечно. Маленький диктатор постепенно сходит с ума», — написал Николай П.

Часть людей полагает, что Украина уже и не скрывает, что отныне не имеет никакого отношения к такому понятию, как главенство право и европейские ценности.

«О как! А как же россказни про демократию и европейские ценности? Ну, теперь США нужно принимать решение, либо признать ложность своей миссии, либо объявить Зеленского диктатором. Третьего не дано», — считает Ольга Б.

«Сейчас все, кто не дякует наркоману, у которого вместо мозга пакетик с белым порошком, будут считаться пророссийскими. Такая демократия в Галушкином Каганате. Оставят щеневмерликам один телеканал «Перемога», одну радиостанцию «Скоро в НАТО и ЕС», да и газету «Грядки». И заживут тогда!» — считает Сергей Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

Ряд пользователей не может понять, почему такие вопиющие нарушения прав человека на Украине обходят внимание «мирового сообщества», которое так пристально следит за любым чихом со стороны Российской Федерации и Белоруссии.

«А как на это прогрессивный Запад ответит. Они же за демократию? Верно. Как они могут позволить тирану, узурпировавшему власть, набрасывать ярлыки на своих конкурентов? Даже в США разрешена коммунистическая партия, а это страна, ненавидящая коммунистов», — отметил Сергей Т.

Нашлись и те, кто пишут, что жителям Украины не светит никакое светлое будущее с Зеленским, потому что его целью является узурпация власти и высасывание средств из стремительного нищающего украинского населения ради удовлетворения интересов его хозяев из Соединённых Штатов Америки.

«Зеленскому бы вместо того, чтобы с ветряными мельницами бороться, следовало бы что-то реальное сделать. Например, ГТС разобрать на металлолом, сохранить зерно в стране, начать военную помощь конвертировать в гуманитарную. А то всё, за чтобы он не взялся, оборачивается разрушениями и страданиями для украинского народа», — заметил Павел Ш.

Напомним, 15 мая издание «Страна. ua» опубликовало материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» на Украине. Отмечается, что дела в отношении таких политических сил будут рассматриваться как срочные в сокращённые сроки.