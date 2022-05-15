Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал грузинскому народу долгосрочный мир с Российской Федерацией. Политик заверил, что «второй фронт» против России Грузия, которая уже сталкивалась с российской армией, открывать не намерена.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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Заявление главы правительства Грузии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в Грузии помнят события 2008 года. Но также были и те, кто считает, что спешить верить заявлениям политика не стоит.

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«Дошло», — отреагировала Аленка К.

«Правильно усвоенный урок истории оберегает от русофобии и безумств!» — добавил один из участников обсуждения.

«Ну да, тявкать на Россию не стоит, можно и челюсть свернуть безвозвратно», — отреагировал «Ю».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

«Здраво, вот что значит выученный урок», — написала Елена П.

«Хочется надеяться, что выводы они сделали надолго», — пишет «СВН».

«Вообще, грузины — веселые, гостеприимные люди, петь и танцевать любят. И, да, не отнимешь — предприимчивые. В Союзе жили нормально все вместе. И сейчас, если до них «дошло», что ни к чему враждовать и провоцировать «соседа» (тоже очень миролюбивого и долготерпеливого, но… если вдруг «возьмёт вилы в руки»… мало никому не покажется) — это же хорошо. Значит, умеют понять уроки», — отметил Leprikon.

«Медведев вылечил их раз и навсегда», — с сарказмом отреагировал Xlodvig M.

«Как только кончается американская марионетка, так сразу начинается здравый смысл», — добавил in3w Z.

«Ещё бы и наёмников своих объявили военными преступниками…» — написала Вероника Т.

«Надеюсь, что и до украинцев тоже дойдет», — написала Елена.

«Ну хоть у кого-то память хорошая», — пишет Екатерина Л.

«Хороший был урок, вот и отвечают правильно», — добавила Татьяна.

«Зеленскому нужно послушать мудрого грузина», — считает Pest.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

«Только надо было ещё сказать: США уже однажды помогли Грузии! Спасибо, не надо!» — с сарказмом отметила Лола.

«Подобные заявления должны настораживать. Если ты не собираешься вступать в войну, зачем об этом говорить? А если сказал — надо держать ухо востро с такими «миролюбами», — отреагировал BioSerge.

«То же самое надо понять всем: Молдавии, Польше, прибалтийским шавкам и Финляндии… А то что-то много развелось неученых идиотов», — написал Sergey.

«За одного битого двух небитых дают. Народная мудрость», — прокомментировал Alek B.

«Поживём увидим. Наркоман (Зеленский — М. Р.) тоже много заявлял вначале, а потом переобулся», — пишет Ольга В.

«Ждём оранжевую революцию в Грузии?» — с сарказмом поинтересовался Alexey.

«В целом грузины хорошие люди. Саакашвили в свое время натворил дел. Но грузины миролюбивые, и они понимают, чем грозит конфронтация с Россией», — отметил ZOV.

«Никому верить нельзя. Сегодня улыбаются, завтра нож в спину воткнут. Так что не радуйтесь сильно», — подытожил Rainbow Unicorn.