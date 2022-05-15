Читатели спрашивают, как «работает» в России пятая колонна, находящаяся в скрытой оппозиции президенту и Главковерху в осуществлении им военной операции на Украине? Вот наглядный пример.

Иван Шилов ИА REGNUM Пятая колонна

»…Что касается Украины, как и других стран, мы продолжаем подтверждать наше уважение к суверенитету, политической независимости и территориальной целостности. Мы подчеркиваем важность немедленного прекращения боевых действий и создания условий для мирного урегулирования», — цитирует наша главная «бизнес-газета» содержание совместного заявления США и стран АСЕАН, принятого по итогам вашингтонского саммита сторон, состоявшегося 12−13 мая. И добавляет при этом от себя, что «США и страны АСЕАН выступили за немедленное прекращение боевых действий на Украине».

Что на самом деле?

«Несмотря на призыв президента США Джо Байдена к тому, чтобы страны Юго-Восточной Азии заняли более жесткую позицию против войны на Украине, специальный саммит США — АСЕАН завершился в пятницу без осуждения вторжения России в Украину. Это является признаком геополитических сложностей в регионе, поскольку администрация стремится расширить коалицию против Москвы за пределами Европы».

Это, удивитесь, читатель, — «Голос Америки», который вот так скептически оценивает итоги для США прошедшего форума, которым восторгаются либералы в Москве, тщетно пытаясь навести тень на плетень и убедить российскую общественность в том, что весть мир, объятый экстазом, поддерживает Вашингтон в его антироссийском «крестовом походе».

«АСЕАН действует на основе консенсуса и избегает публичной критики вторжения президента России Владимира Путина, — продолжает американский «первоисточник». — Взгляды на Украину в блоке, в который входят страны с глубокими экономическими и военными отношениями с Москвой, такие как Мьянма, Вьетнам и Лаос, различаются, а также Сингапур, единственный в группе, который наложил санкции на Россию за вторжение. Другие, включая Индонезию, Малайзию и Таиланд, стремятся к нейтралитету».

Asean.org АСЕАН, 2022

Разумеется, такие оценки главному заокеанскому официозу — как серпом по одному месту, но репутация серьезного СМИ дороже информационной проституции российских бизнес-пропагандистов, которым, по-видимому, очень хочется выглядеть перед хозяевами «святее папы Римского». При этом «Голос», в отличие от российских «либерописцев», приводит противоречивые друг другу мнения экспертов. Одни считают, что «неявное» осуждение России на саммите все-таки имело место, ибо предыдущее заявление глав МИД АСЕАН вообще «не содержало слов об уважении суверенитета, политической независимости и территориальной целостности».

Другие, однако, уверены, что, поскольку, как намекали «информированные люди» из Госдепа, об Украине все-таки говорили в кулуарах, но в выступлении на саммите американский президент вообще не упомянул эту тему, к общему знаменателю не пришли. И констатируют, что эта «уступка Байдена в отношении России с АСЕАН демонстрирует, что его формулировка глобальной битвы между «демократиями против автократий» имеет мало сторонников в регионе». Третьи же связывают с Москвой и Пекином региональный баланс, вынуждая США придерживать антироссийскую риторику «про запас», чтобы не портить отношения с теми, кого они вербуют против Китая.

Показательно: даже президент Индонезии Джоко Видодо, хозяин предстоящего ноябрьского саммита «Группы двадцати», несмотря на откровенное давление США и коллективного Запада, отказывается отозвать приглашение российского лидера Владимира Путина даже под угрозой бойкота этого форума американским и другими западными главами государств и правительств. Есть и еще один аспект. Известный афоризм Мао Цзэдуна — «чтобы выпрямить — нужно перегнуть» — появился применительно к внутренней политике, а не внешней.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Недавний чрезмерный нажим США на Индию за неприсоединение к антироссийским санкциям неожиданно для Вашингтона вызвал противоположный эффект. Дели не только отказался от этого, ибо связан системой взаимодействия с Москвой по целому ряду вопросов, включая такую важную, как военно-техническое сотрудничество, и к тому же собирается покупать российские энергоносители, но и проявил готовность сблизиться, преодолев противоречия, с Китаем. Под угрозой оказалась американская система альянсов, которой индийское руководство чем дальше, тем все более уверенно предпочитает форматы БРИКС и ШОС, особенно после проамериканского переворота в Пакистане.

То же и АСЕАН. Ряд наиболее южных членов «десятки» в условиях расширяющегося мирового дефицита продовольствия рассчитывают на расширение его импорта из нашей страны. Поэтому давить на них для США небезопасно. Тем более что впервые за всю историю АСЕАН российская тема начинает рассматриваться в контексте безопасности; вблизи берегов Индонезии в конце прошлого года уже прошли первые военно-морские маневры в формате Россия — АСЕАН. Поскольку они состоялись вблизи межокеанических проливов, которые привык считать своей «вотчиной» 7-й флот ВМС США, в Вашингтоне тогда впали в ступор и не нашли ничего лучшего, как «предположить», что эти учения имели антикитайский (?) характер.

Постоянное представительство Российской Федерации при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Военно-морские маневры в формате Россия — АСЕАН

Между тем все участники дискуссии, возникшей по итогам прошедшего вашингтонского саммита, сходятся в экономическим оценках, по сути обвиняя Белый дом в откровенном «жмотстве». С одной стороны, Байден призывает участников саммита с азиатской «десяткой», который лидеры Мьянмы и Филиппин вообще проигнорировали, к созданию «свободного и открытого, стабильного и процветающего, устойчивого и безопасного Индо-Тихоокеанского региона» (ИТР). С другой, мягко обходит антикитайскую направленность своих усилий по окучиванию АСЕАН, умалчивая о главной составляющей концепта ИТР — военно-блоковой.

Хотя в АСЕАН это давно и хорошо понимают и еще при Дональде Трампе чуть ли не открыто заявили вашингтонским эмиссарам на таиландском саммите объединения, что в услугах США по разрешению противоречий с Китаем даже те из них, которые их имеют, не нуждаются. И предпочитают улаживать споры на месте, с помощью двусторонних консультаций в формате КНР — АСЕАН. С третьей стороны, вашингтонская «гора» родила мышь. «Деньжат на дружбу» Байден, конечно, пообещал, велеречиво охарактеризовав сотрудничество между США и азиатской «десяткой» как «играющее на данном этапе ключевую роль»; однако обещанная сумма — 150 млн долларов — гостей американского лидера откровенно разочаровала. Не густо, особенно учитывая масштабы военной помощи киевскому режиму, которому только на днях пообещали 40 млрд долларов.

Так с чего бы АСЕАН в этом вопросе, считают американские эксперты, поддерживать Вашингтон? Кроме того, сказывается традиционный азиатский прагматизм. Где АСЕАН, а где Украина, которая на другом «конце» планеты? Спросим себя, читатель, откровенно: многие ли у нас в стране серьезно относятся, скажем, к индо-пакистанскому конфликту? А ведь это гораздо ближе к нашим границам и к тому же обременено ядерным статусом соперничающих сторон.

В чем главная причина провала саммита? Большинство экспертов, причем по обе стороны как Атлантики, так и Тихого океана, уверены, что в странах АСЕАН хорошо понимают ситуативный характер интереса к ним США, который возник в связи с их конфронтацией с российско-китайским альянсом. Вашингтон имеет в регионе не лучшую репутацию еще со времен вьетнамской войны, которая тогда захватила еще и Лаос и Камбоджу.

Asean.org АСЕАН, 2022

Именно поэтому у США отсутствует какая-либо вменяемая стратегия торгово-экономического и/или инфраструктурного взаимодействия, проект, который американская сторона предложила бы Юго-Восточной Азии (ЮВА) вместо тупой и прямолинейной оппозиции китайскому «Поясу и пути». Один из «своих» же для США специалистов высказал точку зрения, что Америка «должна расширять свое влияние с помощью мощной геоэкономической стратегии, а не пытаться исключить других игроков из геополитики». Но она почему-то «не предлагает доступ к рынку через соглашение о свободной торговле, чего желают многие в регионе».

На наш взгляд, имеется и еще одна важная причина того, почему настырные «ухаживания» Вашингтона в ЮВА никак не торопятся увенчаться успехом. Это группа военно-политических вопросов, связанных, во-первых, с ситуацией вокруг Тайваня, а во-вторых — с перспективами военных программ США в ИТР, в том числе с размещением в регионе ракет средней дальности (РСД), нацеленных на Китай. Вписываться за США в антикитайскую политику в условиях, когда между Вашингтоном и Пекином все чаще искрит, особенно в Тайваньском проливе, никто не спешит. В Азии очень хорошо усвоили российско-европейские уроки. Любая страна — союзник США в условиях холодной войны неизбежно вызывает огонь на себя, становясь мишенью для ответного удара. Между тем ответ этот будет спровоцирован решениями и действиями Вашингтона, к которым страны-сателлиты никакого отношения не имеют и таким образом превращаются в заложников проамериканской ориентации.

В заключение еще раз. «Саммит АСЕАН в Вашингтоне закончился для Байдена провально. Белому дому так и не удалось «прогнуть» приглашенные страны для подписания хотя бы декларативной резолюции с осуждением России», — это мнение известного российского эксперта. «Замах на… такой супердокумент, по которому будет ясно, что «настала новая эра», — в итоге пшик», — считает другой, не менее авторитетный отечественный блогер.

Словом, как бы ни хотелось доморощенному либеральному бомонду поменять местами белое и черное, выслужившись перед Западом, ничего в итоге не получается. Может быть, потому, что цинизм у них — даже не в действиях, а в целях? Ведь именно вот этого — бесконечно циничного, если не сказать наплевательского, стороннего и отстраненного отношения к своей стране большая политика, в том числе информационная, не терпит.