Победа на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» украинской группы Kalush Orchestra, призвавшей со сцены помочь неонацистам, засевшим на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«А никто и не сомневался. «Евровидение» — это давно не про песни, а про политику», — считает Алексей А.

Многие пользователи были уверены, что Украина в этом году станет фаворитом на этом уже давно потерявшем респектабельность музыкальном псевдоконкурсе.

«Геи, трансвеститы и прочие извращенцы ликуют, видя представителей бандеровской идеологии. ЛГБТ-сообщество теперь почитает нацистов как своих героев. Молодцы, вы друг друга стоите», — написал Василий М.

«Содомиты нашли себе кумиров. Нацисты! Прекрасное сочетание. Гадюка подружилась с жабой, и теперь обе эти твари истерично шипят на русского медведя. Пусть не жалуются, когда он их «случайно» раздавит», — предупреждает Николай З.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинская группа с точки зрения музыкальной составляющей, может быть, действительно заслуживала повышенное к себе внимание, но очевидно, что первое место ей досталось благодаря информационному фону на Западе, переполненному бесконечными «страданиями» украинского народа.

«Кто бы сомневался! Они победили бы даже в том случае, если бы, хрюкая, скакали с кастрюлями на головах. Им было уготовано победить», — уверена Ольга П.

«Евровидение» в очередной раз показало всему миру, что это политический конкурс, а не конкурс талантов. Интересно, как Украина через год будет проводить этот конкурс? На руинах? Так ведь и руины теперь будут не её!» — отметил Михаил Б.

Часть людей полагает, что не все конкуренты украинской группы на «Евровидении» были рады узнать, что, вместо песенного конкурса, состоялся политический отбор.

Цитата из видео «Kalush Orchestra - Stefania - LIVE - Ukraine - Grand Final - Eurovision 2022» Выступление украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022»

«Во всей этой истории мне искренне жалко исполнителей из других стран, которые, наверное, искренне верили, что «Евровидение» — это конкурс талантов. Оказалось, что побеждает там тот, кто больше всех напакостил России и получил за это заслуженное наказание», — поделился своим мнением Кирилл И.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев всеми силами пытается снискать себе поддержку со стороны западных стран, но это никак не помогает ему в реальных боевых действиях.

«Уже давно не смотрю это безобразие. Конкурс превратился в откровенный балаган. Выигрывает тот, кто чуднее выступил и ближе всех соответствовал актуальной западной повестке, а не просто самый талантливый певец. А сейчас они явно утешили бедненьких бандеровцев, которых денацифицирует Российская Федерация», — указывает Юлия К.

Нашлись и те, кого впечатлило, как со сцены «самого толерантного шоу на планете» прозвучал призыв о поддержке неонацистов, а вся Европа это проглотила, будто бы и не случилось ничего из ряда вон выходящего.

«Лично меня больше всего удивило, как легко в Европе стали звучать призывы к спасению нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Исполнитель ведь со сцены не Украине призывал помочь, а конкретно тем подонкам, которые засели на «Азовстали». Я не удивлюсь, если в будущем Европа реабилитирует гитлеризм. Окно Овертона уже в значительной степени провернулось в этом направлении», — заметил Николай П.

Напомним, 15 мая украинская группа Kalush Orchestra стала победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2022». Судьи присудили коллективу победу, даже несмотря на провокационное заявление одного из исполнителей этой группы, призвавшего помочь неонацистам, засевшим на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Руководство «Евровидения» сочло этот заявление гуманитарным, то есть якобы не противоречащим уставу конкурса, гласящему, что участникам запрещается совершать на сцене действия политического характера.