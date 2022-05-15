Немецкий канцлер Олаф Шольц не стал обижаться на оскорбление со стороны посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, ранее назвавшего его «обиженной ливерной колбасой». Об этом глава правительства ФРГ заявил 15 мая в интервью T-online.

(сс) Steffen Prößdorf Канцлер Германии Олаф Шольц

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие критически отнеслись к заявлению посла ФРГ, указав на то, что у него нет самоуважения.

«Ну так он и не может, ему же хозяин запретил», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Можете оскорблять меня и дальше», — с сарказмом добавила Наталия Н., выражаясь от лица Шольца.

«Утерся. Как и ожидалось. Большой белый хозяин не разрешает холопам иметь чувство собственного достоинства», — написал Andrew P.

«Необиженная ливерная колбаса», — смеется Евгения.

«Он дал понять, что его можно оскорблять!» — отметил Александр Д.

«Он тряпка, а не колбаса», — не выдержала Irina P.

«Америка сказала ему утереться», — добавил Алексей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

«Обтекай, Шольц», — иронизирует Larka.

«В принципе, Лавров, Путин и остальные российские политики впредь могут именно так обращаться к этому немцу», — смеется Yuri S.

«Никакой дипломатии со стороны Украины, никакого самоуважения со стороны Германии…» — прокомментировала заявление Шольца Екатерина.

«Немцы, сколько бы мы с вами ни воевали, мы все же всегда вас уважали. Но что нам делать сейчас, если вы сами себя не уважаете?» — недоумевает Alexey.

«Ну на этом можно поставить точку в его политической карьере», — добавила Galina.

«Шольц — это, как говорил Паниковский (один из персонажей романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» — О. П.), жалкая, ничтожная личность!» — пишет Evgeny.

«Никогда ещё так не вытирали ноги о Германию, как при Путине», — смеется один из участников обсуждения.

«Кооператив «Божья роса», — иронизирует Леля.

«Но злобу затаил… даже не сомневайтесь!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Немцы, наверное, в шоке от такого канцлера. Бабушка Ангела, наверное, крестится каждый день. При ней такого бы не было», — добавил А. С.

«Он уже перед украинцами извинился?..» — с сарказмом поинтересовался Alex.

«Ему в лицо плюют, а он ещё и оправдывает и радуется, что плюнули», — подытожила Любовь Г.