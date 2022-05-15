В ушедшем ХХ веке Европа пережила две мировые войны, унесшие десятки миллионов человеческих жизней, включая мирное население, детей по обе стороны фронта. Причины и начало зарождения этих войн известны и достаточно подробно освещены во многих трудах учёных, мемуарах политиков и общественных деятелей разных стран.

Почтовая марка СССР 1943 года

В них бесспорным остаётся факт зарождение Первой и Второй мировых войн на европейском континенте в Западной Европе. Затем военные действия охватили и Восточную Европу, включая Белорусскую, Украинскую, Литовскую, Латвийскую, Эстонскую республики и РСФСР. Все они тогда во время Второй мировой войны, в 1941 году, входили в Союз Советских Социалистических Республик. Последний даже в то время на западе собирательно именовали, как и в Первую Мировую войну, Россией.

Собственно, восточный плацдарм — СССР/Россия — и являлся основной целью фашистской Германии, которая в начале войны сознательно направлялась определёнными кругами Великобритании и США на восток Европы. Только когда война захлестнула и эти два государства, они были вынуждены создать вместе с Советским Союзом, своим идеологическим противником, антигитлеровскую коалицию, именуемую иногда И. В. Сталиным Англо-Советско-Американским Союзом.

Почтовая марка СССР 1943 года

Благодаря усилиям антигитлеровской коалиции, к которой в последующем присоединились и другие государства, фашистская Германия была вынуждена 8 мая 1945 года безоговорочно капитулировать в Европе, как и её союзник — милитаристская Япония 2 сентября 1945 года безоговорочно капитулировала в Северо-Восточной Азии.

На момент капитуляций Германии и Японии и до развала СССР все основные члены антигитлеровской коалиции, включая США и Великобританию, так же как и поверженные Германия и Япония признавали решающий вклад в ПОБЕДУ во Второй мировой войне Красной Армии.

Только благодаря этой ПОБЕДЕ и, ещё раз подчеркну, принуждению агрессоров к безоговорочной капитуляции, вот уже 77 лет сохранятся МИР не только в Европе, но и в Северо-Восточной Азии.

Вмести с тем очаг новой войны в Европе начал всё же вызревать в умах определённых кругов англосаксов, полагаю, ещё в период перед развалом СССР. Вмести с тем они были уверены, что новая Россия, приняв капиталистическую систему с либеральными ценностями, будет беспрекословно подчиняться западным «правилам игры», диктуемым США. И это соответствовало действительности в ельцинский период.

Новое руководство России уже в начале ХХI века, видя возникающие угрозы возможной потери суверенитета, в период первого десятилетия президентства В. В. Путина решилось робко его отстаивать.

В последующем, высказав сомнения в навязываемых России Западом либеральных ценностях, перешло к активной защите суверенитета по всем направлениям. Заявив ещё и о том, что либеральные ценности исчерпали себя, и они не только не подходят для России и населяющих её народов, но и для многих других государств. При этом происходило одновременно наращивание экономических показателей и модернизация Вооружённых сил России.

Вхождение Крыма в состав России, отстаивание русскоязычного населения Украины и прежде всего в её восточных районах было агрессивно воспринято как коллективным Западом, так и украинским национал-бандеровским режимом.

В этих условиях Запад инициировал насильственную смену киевского режима и активную подготовку его к военному противостоянию с Россией. Все попытки последней решить возникающие проблемы посредством дипломатии были сорваны Украиной при поддержке, а точнее «под руководством» США, Великобритании и их западных сателлитов.

Травля медведей. Пауль де Вос. 1630 г.

На Украине активно возрождалась национал-бандеровская идеология и осуществлялась подготовка вооруженных сил, различных националистических военных формирований к вторжению и овладению Донецкой и Луганской Народными Республиками со всеми вытекающими последствиями для русскоязычного населения.

Имелась здесь и существенная экономическая заинтересованность киевского режима, заключающаяся в том, чтобы совместно с американцами (причастно к этому семейство Байдена) приступить в ближайшее время к освоению крупнейшего в Европе месторождения сланцевых углеводородов. В частности, в районе «Юзовская площадь» на Восточной Украине, простирающейся в Донецкой, Луганской Народных Республиках и Харьковской области. Запасы только газа оцениваются здесь в более чем 4 трлн кубометров, что способно, при его освоении, обеспечивать не только Украину, но и всю Европу на десятилетия вперед, потеснив, и существенно, поставки европейцам российского газа.

Украина, сорвав Минские договорённости, перевооружив, при активной поддержке США и их западных сателлитов, свои вооружённые силы и националистические военные формирования, готовилась к вторжению на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик.

В этих условиях Россия была вынуждена пойти на опережение и 24 февраля начала, в ответ на обращение упомянутых республик в соответствии с заключёнными с ними договорами, специальную военную операцию (СВО). Цели этой операции Кремль определил весьма лаконично — «демилитаризация и денацификация».

Естественно, ставилась задача и полного освобождения тех территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, которые ранее входили в них и были в своё время заняты ВСУ и прочими бандформированиями.

Не вдаваясь в подробности о планируемых Кремлём сроках достижения этих целей, можно констатировать, что спустя 2,5 месяца после начала СВО обозначился существенный прогресс в восстановлении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик в их исторических границах.

Достигнуты и определённые положительные результаты и в демилитаризации, и в денацификации на тех территориях, которые были заняты военными подразделениями Донецкой и Луганской Народных Республик с участием воинов СВО России.

Запад и киевский режим, видя надвигающую катастрофу полной демилитаризации ВСУ и возможную потерю их боеспособности, спешно начал принимать дополнительные меры по восстановлению потерь, прежде всего в материальной части. Для этого мобилизованы финансовые ресурсы до 4 млрд, в перспективе — почти до 40 млрд долларов США. В поставки на Украину оружия втянуты в той или иной степени почти все страны НАТО. Рассматриваются Западом и возможность направления людских ресурсов для участия в военных операциях на стороне Украины.

Всё это, а также отказ украинского режима принять прекращение военных действий на российских условиях, свидетельствует, по-моему мнению, о том, что Запад во главе с США и Великобританией ведут дело к затяжной войне на востоке Европы. Что в корне отличается от Первой и Второй мировых войн, которые, как упоминалось выше, формировались в Западной Европе.

Более того, Запад, используя для затяжной войны на востоке Европы украинский плацдарм и существующий режим Украины, надеется втянуть в него другие славянские народы и соседние государства, прежде всего «младонатовцев», включая и новых кандидатов в НАТО из скандинавских стран.

Всё это, по их замыслу, создаст надлежащие условия для изматывания, ослабления и даже поражения России.

А сами США, Великобритания и их европейские союзники надеются в это время отсидеться, погрев руки на восточном военном костре и поправив свою пошатнувшуюся экономику, за океаном и в Западной Европе.

Если это имеет место в действительности, а факты свидетельствуют об этом, тогда по-новому смотрится и недавний выход Великобритании из Европейского союза. Этот шаг основного союзника США можно расценивать как своеобразную страховку от втягивания Великобритании напрямую в будущую войну на востоке Европы.

В этих условиях перед Россией возникает дополнительная задача — не допустить развития вышеприведенного сценария и достичь поставленных целей, особенно по демилитаризации Украины, прекращению масштабных поставок ей вооружений и людских ресурсов, а так же принуждению украинского режима к прекращению боевых действий на наших условиях.

Последнее должно быть достигнуто, по моему мнению, без посредников и каких-либо гарантов со стороны Запада, что обеспечит действительно надёжный мир на востоке Европы.