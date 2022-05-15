Заявление правительства Финляндии о том, что оно приняло официальное решение о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО), вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Поздравляю финнов с окончанием их мирной, спокойной и беззаботной жизни!» — пишет Александр Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что с момента вступления Финляндии в НАТО для граждан этой страны жизнь изменится кардинальным образом.

«Финны, затяните кошельки потуже, ваша жизнь «налаживается» и вскоре направится прямиком в тартарары. У меня такое ощущение, что власти Финляндии решили в русскую рулетку сыграть», — написал Станислав З.

Некоторые комментаторы смеются над теми, кто тешит надежду, что Соединённые Штаты покроют финнам все издержки, вызванные милитаризацией Финляндии и порчей её отношений с Россией.

«После таких выкрутасов финским властям будет сложно найти с Россией общий язык, а ведь тем временем Финляндия очень зависима от поставок энергоресурсов из Российской Федерации, а также продуктов сельхозназначения. Неужели там думают, что США будут гуманитарную помощь в Финляндию возить? Наивные», — поделился своим мнением Павел О.

Часть людей полагает, что прими Финляндия решение о вступлении в НАТО ранее, то это не воспринималось бы так болезненно со стороны России, надеявшейся на добропорядочность своего соседа.

«НАТО пошло на самое серьёзное обострение с Россией за всю историю существования этой организации. Даже во времена существования СССР такого напряжения не было. И во всю эту непростую ситуацию с головой решила влезть соседняя Финляндия! Ну не дурни ли там в правительстве сидят?» — задаётся вопросом Марат Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что Финляндия очень сильно завязана на экономических взаимоотношениях с Россией, поэтому она ставит себя в крайне шаткое положение, отдавая предпочтение одной из баррикад.

«Если что, то мы финнам отключим газ и прекратим поставки электричества. Всё-таки Финляндия занимает вражескую России сторону. А это, на минуточку, северная страна без своих ресурсов, смертельно зависимая от поставок из Российской Федерации», — отметил Михаил М.

Нашлись и те, кто уверены, что вступление Финляндии в НАТО не отражает интересов простых финнов, а призвано удовлетворить интересы Соединённых Штатов Америки.

«Вот зачем такой стране вступать? Смысл какой в этом? Они хотят войну на своей границе? Была же нейтральная внеблоковая страна! США специально их в НАТО затянули, чтобы повоевать с Россией ещё одними чужими руками. Жалко, что у финских властей не нашлось мужества отказаться от требований Америки», — указывает Ильнур Г.

«Видимо, финнам в НАТО сделали такое «предложение», от которого у них не было возможности отказаться. Именно поэтому перед подписанием это документа глава Финляндии звонил Путину. Наверное, заверял, что Хельсинки не виноваты и что сами они ничего плохого про Москву не думают. К сожалению, даже если это правда, Финляндия теряет свою субъектность и превращается в плацдарм для удара НАТО по России. Финны должны быть готовы, что ответный удар в первую очередь настигнет их», — написал Николай В.

Напомним, 15 мая правительство Финляндии сообщило о том, что приняло официальное решение о вступлении страны Североатлантический альянс.