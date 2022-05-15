Заявление экс-руководителя второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury’s Джастина Кинга о том, что ​​«золотая эра» дешевой еды в Великобритании заканчивается, в социальных сетях считают закономерным явлением: привычка воровать и эксплуатировать ещё никого до добра не довела. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

«Запад, решая эгоистическую задачу по сохранению золотого миллиарда путем порабощения остальных, пытается за счет других сохранить свой образ жизни. Китай — серьезный фактор, но не больше. На пути эгоизма стоит Россия. Вот уж единство и борьба противоположностей. И именно в России идут аналогичные процессы», — рассуждает Галина Буланова.

«Их содружество уже трещит по швам. Необдуманная политика кабинета и лично Бориса приводит вот к таким последствиям», — считает Елена Луг.

«Золотой век для Запада заканчивается. Это точно!» — считает Ольга Жданова.

«Британия больше не сможет грабить колонии, а это значит, что Британия будет нищим государством. Бежать оттуда надо в Новую Зеландию или КНДР», — предлагает Т.

Авраам Виллемсенс. Нищета у входа. 1660

«Баста карапузики, всё, обворовывать нынче уже не получится, будете платить, как все, и узнаете, сколько реально стоят товары, а то привыкли воровать и эксплуатировать, теперь зарабатывать надо», — считает Дмитрий Иванов.

«Да, придётся Британии жить на свои! А своего-то ничегошеньки нет! Скоро их дома окончательно заплесневеют изнутри. Представляю британских «лордов», сидящих в трёх шубах под одеялами с красными, отмороженными носами, с которых струйками стекают лордо-сопли! Картина маслом! Непередаваемая красотища современной Британии! Так смешно и явно её падение: была разбойничая и, грабя чужие государства, «Великобританией». Вышвырнули отовсюду — стала Британией. А сейчас, разжопившись с Россией, — превращается в Мелкобританию! И зачем мне писать слово «британия» — с большой буквы, если она стала мелкой?» — иронизирует Ш.

«Самое время вспомнить: «Пока толстый сохнет — худой сдохнет!» Если британцам будет крайне тяжело, что тогда будет с другими менее развитыми экономиками?» — рассуждает Александр Романов.

«Нет на Западе никакой экономики, фикция это всё. Запад — это обычная финансовая пирамида, которая существовала за счет грабежа других стран. Как только им чуть-чуть прикрутили вентиль, сразу начались проблемы», — поделилась мнением Светлана.

«Всё, ребяты, отплясались на балу у Сатаны. Борька вас научит комбикорм любить», — иронизирует Ю.

«Вспомнилось стихотворение В. Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй», — поделился Виктор Асташкин.

«А надо было всего лишь не лезть к России. Теперь мерзните и голодайте, будет вам урок на будущее», — считает Андрей Петров.

«Самое дорогое удовольствие в мире на сегодняшний день — это русофобия!» — заметил Игорь Рогатин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-руководитель торговой сети Sainsbury’s в Великобритании Джастин Кинг известил, что у многих семей попросту не будет дополнительных денег на покупку продуктов. По его словам, жители страны никогда прежде не тратили на продукты меньше, чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Но «золотая эра позади».

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