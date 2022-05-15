Запасов бензина на Украине осталось максимум на пять дней. Об этом сообщает 14 мая «Укравтопром» со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Украина имеет запасов бензина на 5 дней, а по дизтопливу данный показатель составляет 3 дня. При нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны составлять 15 дней минимум», — пояснила она.

Она также пообещала, что будущие запасы топлива удастся обеспечить новыми способами.

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Официальное интернет-представительство президента Украины Юлия Свириденко

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«Бензина осталось на 5 дней, дизеля на 3», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Странно, ведь [глава партии «Слуга народа» Александр] Корниенко и прочие «слуги американского народа» (депутаты фракции «Слуга народа» в украинском парламенте — М. Р.) уверяли украинцев в том, что ситуация с топливом улучшится за пару дней, мол, в Польше все купили, а тут министр экономики «российскую пропаганду» озвучивает!» — с сарказмом прокомментировал новость украинский журналист Дмитрий Василец.

«Зато гаубицы поставляют», — отреагировал Fox.

«Где осталось? Не ну он есть по 70 [гривен или 155 рублей]… Но это золотые поездки», — добавил DА.

«Вот и конец военным действиям. Лошадей нет. Пушки на себе тероборона тянуть не будет… Ну и все вытекающее отсюда события не заставят долго ждать», — выразила надежду Татьяна Л.

«Как раз на лошадях из Польши и прут цистерны. На военные действия — всё, на народ — плевать…» — с сарказмом ответил Татьяне Л. Антошка.

«Или как вариант это внутренняя игра в дефицит. То есть дезинформация», — написал AlexeyZaV.

«Значит, надо сделать так, чтобы было правдой, — уничтожить остатки горючего», — призвала в свою очередь Olga.

«Хорошо бы, если так, может, быстрее закончится всё», — выразила надежду Юлия.

«Так зачем им ленд-лиз, чем они технику заправлять будут?..» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Лэнд-лиз США нужен, чтобы всучить и потом доить», — ответил ему Константин.

«Ничего, гаубицы на конной тяге поедут!» — иронизирует Viktor V.

«Мне, конечно, сложно оценить ситуацию с топливом в стране в целом. У нас городок небольшой, что творится на заправках, не в курсе. Но, судя по движению и количеству машин, впечатление, что проблем нет ни с топливом, ни с его ценой», — отметила в свою очередь Lilia.

«К сожалению, через Польшу поток не кончается. Поставляют буквально все — и оружие, и топливо…» — написала Ирина 070 814.

«С топливом разобрались, на очереди пшеница», — не без сарказма добавил Евгений.

«Да безразлично, что они там говорят… Военные действия нужны в первую очередь Америке — что демократам (за ними ВПК), что республиканцам (за ними нефть). Чем дольше военные действия, тем больше заработают правящие семейства США. Бизнес, и ничего личного, история повторяется… Военные действия на незалежной (на независимой, то есть на Украине — М. Р.) — лишь чтобы оправдать кризис в США… Им плевать на свой и чужой народы… Главное — нажива…» — пишет один из комментирующих.

«Гужевые доставки Украины. Нас мало и мы небыстрые», — иронизирует Ruslan I.

«Война — путь обмана. Советую об этом не забывать», — призвал 101.

«Справедливости ради интересно, а как эту ситуацию в принципе можно исправить? Украинские нефтеперерабатывающие заводы уже достаточно давно приказали долго жить. Все это время в страну топливо шло, но тем не менее дефицит нарастал. Чтобы он исчез, нужно поставки топлива увеличивать кратно, а как сделать?.. И сколько оно будет стоить при нынешней цене нефти и логистике?.. Параллельно с этим сколько будут стоить товары, перевозка которых осуществляется автотранспортом на золотой горючке», — задумался Alexey.

«Через 5 дней все будет понятно», — подытожила Yulia V.