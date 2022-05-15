Правительство Канады готово помочь вывезти зерно из украинских портов на своих кораблях. Об этом 14 мая заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

«Мы должны убедиться, что это зерно доставляется по миру. В противном случае миллионы людей могут столкнуться с голодом», — приводит слова политика телеканал CTV.

По словам главы канадского МИД, Канада готова предоставить свои корабли для вывоза зерна.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Помнится, они так золотишко из Южной Америки вывозили… Белые господа», — отреагировала Ирина.

«Своим зерном жертвовать, я так понимаю, не хотят. Но продразверстку поддерживают», — отметила Наталья N.

«Голодомор 2.0 готовят «благодетели», — отреагировал Юрий.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

«Очень хотят спасти украинцев от сытой жизни», — с сарказмом написала Marina.

«Чего не сделаешь для себя любимого», — шутит Vitalik.

«Корабли у Канады, небось, под землёй ходят — море украинцы нашпиговали минами, а небо закрыто ПВО, даже если корабли поставить на рельсы, то топить их придётся дровами из карпатской ели, которую уже тоже давно всю вырубили», — не без юмора добавил Igor Z.

«Вот же… Лишь бы урвать…» — прокомментировала новость Миранда Р.

«Ай молодцы! И Канада, и США, и Европа — все хотят избавить Украину от этого вредного, ненужного продукта», — написал Сергей Н.

«У, еще бы! Уж что-что, а грабить, вывозить, воровать, присваивать — в этом демократический Запад спецы», — отреагировал Андрей П.

«Вы можете доверить ваше зерно нам! У вас есть зерно? Тогда мы идём к вам! Избавим от любого зерна! Гарантия 100%», — иронизирует Ilya L.

«Голодомор опять хотят сделать», — пишет And Kh.

«Да уж, это не союзники, а стервятники. Пациент ещё не умер, а уже рвут его на части», — комментирует новость Rita.

«Просто удивительно, как все страны перестали вывозить свои продукты из-за угрозы голода, тем самым обезопасив свой народ. И только украинская власть плевала на оболваненный народ Украины и вывезла всë до начала спецоперации. И люди этого не видят и не понимают!» — отметила Olga P.

«А Канаде хозяева вообще разрешили чего-то там мочь или хотеть?» — поинтересовался antimanager.

«Ввести одно условие — и зерно резко никому будет не нужно. А именно: с зерном отправляются и беженцы. Ну там определить сколько…100 кг зерна и один беженец, или тонна… не важно… Главное, что зерно уже станет при таком раскладе неинтересно», — считает Алексей А.

«Грабить чужое — это по-нашему, по-канадски», — с сарказмом добавил Константин К.

«Они там скоро переругаются, кто же вывозить будет», — иронизирует Маруся.

«Украина пошла с торгов… Пшеницу разделили, вооружение подаренное перепродали, народ сбежал… Что там у них еще есть? Зеленский, что следующее на торги выставишь?» — задалась вопросом Марина.

«И что по этому поводу пародия на президента говорит? Накормленные фейками жители некогда существовавшей Украины никак не поймут, что актёришка сдал их Западу с потрохами… Дальше разорвут незалежну (независимую, имеется ввиду Украина — О. П.) на куски», — добавила Ольга Ш.

«Благодеяние» по-западному. Они примерно так же «спасали» Ирак от его золотого запаса. Сейчас Сирию «спасают» от сирийской нефти. Всё по Оруэллу: добро — это зло, зло — это добро, грабёж — это помощь», — пишет Алина А.

«Значит, будут грабить!» — написала Ольга, напомнив фразу из фильма «Свадьба в Малиновке».

«Как же воровство, да без Канады?» — с сарказмом подытожила Лариса М.