Правительство Великобритании прекращает государственное спонсирование Национального союза студентов (NUS) из-за опасений по поводу антисемитизма. Решение последовало за публикацией отчета Community Security Trust (благотворительная организация, которая обеспечивает безопасность и защищает представителей еврейской общины в Великобритании — прим. Д. С.), в котором было обозначено возвращение количества жалоб на антисемитизм на предпандемийный уровень. Министр университетов Мишель Доунлан заявила, что NUS больше не имеет права на получение грантов от государства, потому что в организации, которая должна отстаивать интересы каждого, некоторые еврейские студенты могут чувствовать себя «изгоями». Свое беспокойство количеством обращений о предполагаемом антисемитизме также выразил министр образования Великобритании Надим Захави. За текущий учебный год было получено 45 обращений, за прошлый — 26, а в 2019—2020 учебном году их количество составило 48.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

На данный момент организация представляет интересы около 7 миллионов студентов, при этом NUS будет исключен из всех групп в министерстве образования, его заменят частные студенческие союзы или альтернативные организации.

Группа Jewish Students Against Antisemitism (Еврейские студенты против антисемитизма) прокомментировала решение правительства, ее представители считают, что отказ от предоставления денег не решит проблему антисемитизма в университетах и в стране в целом.

«Если бы правительство действительно было озабочено безопасностью евреев, оно бы увеличило спонсирование NUS, а не отказалось от него. Этому правительству нужно решить проблему неравенства, а не превращать антисемитизм в оружие. Прекратите использовать личность евреев в качестве способа сокращения финансирования», — написали @JSAA_Solidarity.

В комментариях отметили, что решение может быть слишком резким в отношении организации, которая представляет интересы огромного количества студентов. Пользователи считают, что от сокращения финансирования могут пострадать больше студентов, чем от антисемитизма.

«Они должны провести расследования антисемитских заявлений. Тем не менее прекращение помощи всем студентам разрушительно скажется на образовании. Скидки у некоторых студентов зависят от работы NUS. Но богатых это не беспокоит», — прокомментировал @BenjaminValbret.

Многие пользователи потребовали провести расследование или опубликовать доказательства антисемитской деятельности самой организации или ее представителей, а потом уже говорить о сокращении или отказе от финансирования.

«Я думаю, им нужно подтвердить свои опасения, если у них есть доказательства», — считает @adriansewell53.

«Надим Захави может предоставить доказательства или он просто атакует свободу слова и поддерживает культуру отмены?» — спросил @ijb19 662.

IAEA Надим Захави

«Это серьезно тревожно, правительство только что прекратило все финансирование и поддержку крупнейшего студенческого союза Великобритании, который представляет и борется за права студентов. Почему? Потому что у них есть опасения, доказательств которым они не предоставляют…» — прокомментировал @CynicalSod88.

Часть комментаторов уверена, что в правительстве приняли правильное решение, потому что проблема антисемитизма была давно распространена в организации, но на нее почему-то не обращали внимания.

«Лично мое мнение: NUS на протяжении десятилетий гнил изнутри», — отметил @ally_cali_fally.

«Пришло время. NUS долго был помойкой антисемитов. Сегрегация еврейских студентов на концерте — это точно расизм», — написал @599bt.

«У «современного» антисемитизма в NUS старые корни. Новый президент NUS Шаима Даллали в 2012 году опубликовала твит, в котором была написана арабская песня о резне евреев в 628 году, за что ей потом пришлось извиняться», — напомнила @Leentje_Faraway.

Некоторые пользователи рассказали, что они лично были свидетелями антисемитской пропаганды.

«Да, это хорошая идея. NUS виновен в вопиющем антисемитизме, который продолжался на протяжении десятилетий. Я часто видел, как нападали на еврейских студентов. Это не свобода слова, это преступление на почве ненависти, нельзя спонсировать расизм», — написал @PremPredictions.

Часть пользователей уверены, что правительство перестало поддерживать студенческий союз по политическим причинам.

«Несомненно, практически все обвинения в антисемитизме исходят от ярых сторонников Израиля, который проводит политику апартеида. Ужасное лицемерие и циничность сторонников расистского государства», — прокомментировал @JustMariTine.

«Совпадение: только два месяца назад Захави призывал к аресту тех, кто открыто поддерживает Палестину. Израильское посольство, которое представляет интересы жестоких убийц, несомненно, замешано в этом», — уверен @Compadre1224.

«Вы под камнем живете? Большая часть еврейских студентов живет в стране антисемитских атак каждый день, особенно когда студенты в NUS поддерживают такие атаки», — ответил @ju3dom.