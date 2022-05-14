Видеозаписи в социальных сетях, на которых видно, как на улицах Киева стали формироваться огромные очереди из автомобилей на заправки, потому что на Украине возник серьёзный дефицит топлива, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Говорят, что с кастрюлей на голове и жовто-блакитным флагом пускают без очереди!» — издевается Михаил М.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские граждане не могут заправиться в связи с тем, что киевские власти решили идти до военного конца, пожертвовав нефтеперерабатывающими заводами Украины ради своих сомнительных интересов.

«Вот он — результат работы российских Вооружённых сил по нефтеперерабатывающим заводам и объектам с горюче-смазочными материалами», — указывает Марат В.

Часть людей полагает, что киевскому режиму куда важнее дальше разграблять Украину, нежели позаботиться о своих гражданах.

«Зеленскому и Кличко до этих работяг без бензина точно пофиг. У них другие дела! Кличко сообщил о решении властей Киева снести более 40 памятников, связанных с Россией. А Зеленский тем временем распродаёт Америке остатки украинского зерна. Так что вскоре стоять в очереди будет некому», — предрекает Станислав З.

Ряд пользователей предупреждает украинцев, что их президент доведёт их рано или поздно до ручки, ведь он не собирается идти на попятную — ему очень хочется погрузить всю Украину в бесконечный кошмар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командующий

«Вообще-то Зеленский хочет воевать с Россией не меньше трёх лет. То ли ещё будет. Так что украинцам пора переходить на лошадей. Ох да, ещё же мобилизация до миллиона будет. Интересно, чем их кормить будут? Зерновых-то тоже скоро на Украине не останется», — подметил Роман Ф.

«Ну хоть живые! И на том скажите России спасибо. Не бегали бы с кастрюлями, не отменяли бы русский язык и всё русское, не кричали бы: «москаляку на гиляку», не занимались бы бандеровщиной и прочим нацизмом, заискивая перед Западом, а наоборот, дружили бы с Россией — всё было бы у вас ОК. И с бензином, и с работой, и со здоровьем. Сами творцы своего счастья, так что не жалуйтесь», — написал Владимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока в Киеве страдают автолюбители, в Донбассе без доступа к воде остаются сотни тысяч людей.

«А тем временем на другой стороне, которую укронацисты обстреливают, людям воды не хватает. На Донбасс пусть съездят, керосинчику попросят в обмен на водичку», — предлагает Наталья П.

Нашлись и те, кому совершенно безразлична судьба жителей столицы Украины, потому что они сами избрали себе такую судьбу.

«Лично мне абсолютно наплевать на их проблемы. Кого 73% населения выбрал, того они и получили в итоге. Пускай думают в следующий раз», — пишет Владимир Л.

Напомним, 14 мая в социальных сетях появилось множество видеозаписей с Украины, где на улицах Киева стали формироваться огромные автомобильные колонны. Автовладельцы, жаждущие заправить своё транспортное средство, вынуждены часами простаивать в многокилометровых очередях из-за дефицита топлива в стране.